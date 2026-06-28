Gia Lai: Thực tập, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở

(GLO)- Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh Gia Lai và tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở tại Thuế tỉnh Gia Lai.

Tại Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh Gia Lai (Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn), tình huống giả định được đặt ra là sự cố chập điện tại phòng kế toán tầng 1 của tòa nhà 4 tầng, khiến đám cháy bùng phát và lan nhanh sang khu vực lân cận. Thời điểm xảy ra vào ngày nghỉ, hệ thống báo cháy tự động đang bảo trì nên vụ cháy được phát hiện muộn, khói dày đặc khiến 5 người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở nhanh chóng báo động, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn và thông tin đến lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Thực tập chữa cháy và cứu nạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.L

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 42 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 phương tiện chuyên dụng gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe thang, xe bồn và xe cứu thương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn.

Sau gần một giờ xử lý, toàn bộ người bị mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, đám cháy giả định được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại Thuế tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho 50 người là cán bộ, nhân viên và thành viên Đội PCCC cơ sở. Nội dung tập trung phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay; thực hành triển khai lăng, vòi chữa cháy và kỹ năng xử lý tình huống ban đầu khi xảy ra cháy, nổ.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn cách sử dụng vòi lăn chữa cháy cho cán bộ, nhân viên và thành viên Đội PCCC cơ sở tại Thuế tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc kết hợp thực tập phương án tại cơ sở và huấn luyện nghiệp vụ tại cơ sở nhằm nâng cao khả năng ứng phó, tăng cường phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp và cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần bảo đảm an toàn PCCC, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra sự cố cháy nổ.