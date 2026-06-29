Cảnh sát giao thông Gia Lai dẫn đường đưa cụ bà đột quỵ đi cấp cứu

(GLO)- Sáng 29-6, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) sử dụng ô tô đặc chủng, bật còi ưu tiên đưa cụ bà 80 tuổi ở phường An Nhơn Nam bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, an toàn.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29-6, Tổ tuần tra kiểm soát số 1 của Đội CSGT đường bộ số 4 do Trung tá Văn Hùng Tân làm tổ trưởng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 19 đã tiếp nhận thông tin về trường hợp cần giúp đỡ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 dẫn đường đưa cụ bà bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu sau 25 phút tiếp nhận thông tin. Ảnh: ĐVCC

Lúc này, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km 21+00 quốc lộ 19 (thuộc phường An Nhơn Nam) thì một ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 77A-112.11 dừng lại bên đường. Người nhà bệnh nhân với vẻ mặt hết sức lo lắng, khẩn thiết đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ dẫn đường vì trên xe có một cụ bà vừa bị đột quỵ, cần đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất có thể.

Nhận thấy tình trạng người bệnh rất nguy cấp, tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy, đồng thời sử dụng xe ô tô tuần tra đặc chủng phát tín hiệu còi, đèn ưu tiên để dẫn đường cho xe chở bệnh nhân di chuyển đến bệnh viện, bảo đảm người bệnh được cấp cứu trong “thời gian vàng”.

Đến 7 giờ 55 phút cùng ngày, cụ bà đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai và được các bác sĩ tiếp nhận, tiến hành cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng ô tô đặc chủng, còi ưu tiên để dẫn đường. Clip: ĐVCC

Tìm hiểu được biết, người bệnh là cụ bà Lưu Thị Mộng Đào (SN 1946, trú khu phố Thọ Lộc 1, phường An Nhơn Nam). Sáng cùng ngày, cụ bà bất ngờ có biểu hiện đột quỵ nên người thân lập tức đưa đến bệnh viện.

“Trong tình huống cấp bách, các cán bộ CSGT đã khẩn trương hỗ trợ, tạo điều kiện để mẹ tôi được đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất, qua đó nâng cao cơ hội điều trị. Gia đình chúng tôi rất biết ơn tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của các anh” - anh Trương Đình Ân (con trai của cụ Đào) xúc động chia sẻ.