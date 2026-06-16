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Gia Lai hỗ trợ chi phí hỏa táng 4,5-6 triệu đồng mỗi trường hợp

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TRỌNG LỢI
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(GLO)- Ngày 15-6, tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25-6-2026 đến hết ngày 31-12-2028.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, người dân có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai khi sử dụng dịch vụ hỏa táng sẽ được hỗ trợ 6 triệu đồng/trường hợp đối với người từ đủ 10 tuổi trở lên và 4,5 triệu đồng/trường hợp đối với trẻ em dưới 10 tuổi. Khoản hỗ trợ bao gồm cả chi phí hỏa táng lẫn chi phí vận chuyển, được chi trả từ ngân sách tỉnh.

Chính sách áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng là người đại diện hộ hoặc cá nhân đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng cho người chết có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh.

Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức; người đại diện hộ hoặc cá nhân đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng cho người chết được quản lý, chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh và cả những trường hợp tử vong vô danh không xác định được thân nhân do chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp ký hợp đồng.

Tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp nêu rõ, quỹ đất dành cho nghĩa trang ngày càng thu hẹp trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhiều nghĩa trang trên địa bàn bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Hình thức chôn cất truyền thống cũng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước và lây lan dịch bệnh.

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Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên tại phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Bình Định An Viên

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trước đây, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Định (cũ) từng áp dụng chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn.

Tổng ngân sách tỉnh đã thực hiện chi trả, hỗ trợ cho 2.485 trường hợp sử dụng dịch vụ hỏa táng (hỗ trợ thi hài) là 18,484 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (trước đây) để chi trả là 18,183 tỷ đồng; bố trí trong kinh phí sự nghiệp đảm bảo cân đối cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây (nay là Sở Nội vụ, Sở Y tế) là 301,71 triệu đồng.

Nghị quyết được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng, góp phần tiết kiệm đất đai và bảo vệ môi trường, đặc biệt hướng tới nhóm hộ nghèo, cận nghèo vốn khó tiếp cận dịch vụ này do chi phí còn cao.

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