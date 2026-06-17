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Tăng cường bảo vệ các công trình điện lực và giảm thiểu tai nạn điện

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn điện và bảo đảm an toàn cung ứng, sử dụng điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2026, ngày 16-6, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 8144/UBND-XDCT về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ công trình điện lực.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện như: câu cá, thả diều, chặt tỉa cây, xây dựng hoặc cải tạo công trình trái phép.

Đồng thời, các địa phương cần tích cực hướng dẫn người dân biện pháp an toàn khi vận hành máy móc, xây dựng nhà ở gần công trình điện và phối hợp chặt chẽ với ngành điện giải quyết các trường hợp vi phạm khoảng cách an toàn.

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Công ty Điện lực Gia Lai tập trung nguồn lực bảo trì, sửa chữa hệ thống nhằm đảm bảo an toàn điện. Ảnh: Hà Duy

Đối với Công ty Điện lực Gia Lai, Truyền tải Điện Gia Lai và các đơn vị quản lý lưới điện ngoài EVN, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung nguồn lực bảo trì, sửa chữa hệ thống, phát quang hành lang tuyến nhằm bảo đảm thiết bị vận hành an toàn, liên tục.

Các đơn vị phải tăng cường tuần tra tại các khu vực nguy cơ cao, kịp thời thực hiện biện pháp cảnh báo kỹ thuật và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn điện, kịp thời tham mưu xử lý vướng mắc phát sinh; đồng thời bảo đảm tiếp nhận và xử lý báo cáo nhanh tai nạn điện chết người trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc.

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