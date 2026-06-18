Từ ngày 1-7, hành khách có chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên sẽ được hoàn tiền vé

(GLO)- Theo Nghị định 208/2026/NĐ-CP, từ ngày 1-7-2026, hành khách có chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không sẽ được hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần giá trị vé chưa sử dụng nếu không chấp nhận phương án đổi chuyến.

Cùng với đó, hãng bay phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Việc bồi thường ứng trước được thực hiện 1 lần với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang.

Theo quy định mới, hãng hàng không phải xin lỗi và có các mức bồi thường khi chậm, hủy chuyến bay. Ảnh minh họa: T.N/TNO

Nghị định 208/2026/NĐ-CP quy định, chuyến bay được xác định là chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay. Trường hợp chậm từ 4 giờ trở lên được xếp vào nhóm chuyến bay chậm kéo dài.

Ngoài nghĩa vụ hoàn tiền, Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm hỗ trợ hành khách tùy theo thời gian chậm chuyến.

Nếu chuyến bay bị chậm, hãng bay có trách nhiệm thông báo và xin lỗi hành khách, đồng thời nêu lý do và cập nhật thời gian dự kiến đi mới để hiển thị trên màn hình tại sân bay ít nhất 30 phút/lần.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng bay có thể đổi thời gian đi (re-book) hoặc chuyển đổi hành trình (re-route) để hành khách tới được điểm cuối, nếu họ có yêu cầu.

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ, hãng bay phải phục vụ đồ ăn hoặc voucher tương đương. Với chuyến bay chậm từ 6 giờ, nếu trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ, hãng bay phải bố trí nơi nghỉ phù hợp cho hành khách tại sân bay.

Nếu chậm chuyến từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, hãng bay phải bố trí nơi ngủ, nghỉ cho hành khách tại địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu hành khách đồng ý.

Các chính sách hỗ trợ về ăn uống và nghỉ ngơi chỉ áp dụng đối với hành khách đã có vé, được xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Người đã nhận hoàn tiền vé sẽ không thuộc diện được bố trí nơi nghỉ.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại cũng như phương thức và thời gian thực hiện.