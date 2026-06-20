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Từ xã thành phường, người dân có cần phải đổi lại giấy tờ ngay?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Thư viện Pháp luật, Báo Nhân Dân, Chinhphu.vn)

(GLO)- Sau khi đơn vị hành chính chuyển từ xã thành phường, nhiều người dân lo ngại phải làm lại hàng loạt giấy tờ. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, phần lớn giấy tờ đã được cấp vẫn có giá trị sử dụng và không bắt buộc phải đổi ngay.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, người dân không bắt buộc phải điều chỉnh, chuyển đổi hoặc chỉnh lý các loại giấy tờ nếu giấy tờ đó vẫn còn thời hạn sử dụng.

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Ảnh minh họa

Các giấy tờ như căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy phép lái xe, đăng ký xe... vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn. Việc cập nhật thông tin địa giới hành chính sẽ được thực hiện khi người dân có nhu cầu hoặc khi phát sinh các thủ tục hành chính liên quan.

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan chức năng khẳng định việc thay đổi tên xã, phường không làm mất hiệu lực của sổ đỏ đã cấp. Người dân không phải thực hiện thủ tục cấp đổi chỉ vì địa phương thay đổi đơn vị hành chính.

Tương tự, thông tin trên căn cước công dân, giấy phép lái xe hay các giấy tờ cá nhân khác cũng không bắt buộc phải điều chỉnh ngay. Khi thực hiện cấp mới, cấp đổi hoặc giải quyết các thủ tục hành chính, cơ quan chức năng sẽ cập nhật thông tin theo đơn vị hành chính mới.

Các địa phương được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình điều chỉnh giấy tờ khi có nhu cầu, đồng thời không để phát sinh thủ tục phiền hà hoặc gây ùn tắc hồ sơ.

Như vậy, khi xã chuyển thành phường hoặc thay đổi tên gọi sau sắp xếp đơn vị hành chính, người dân có thể yên tâm tiếp tục sử dụng các giấy tờ hợp pháp đã được cấp. Việc điều chỉnh thông tin sẽ được thực hiện theo lộ trình và nhu cầu thực tế, không bắt buộc phải đổi đồng loạt ngay sau khi địa giới hành chính thay đổi.

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