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Gia Lai phấn đấu 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được hỗ trợ

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THẢO KHUY
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(GLO)- Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu 100% người bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện và tiếp cận ít nhất 1 dịch vụ hỗ trợ phù hợp; đồng thời xây dựng ít nhất 5 nơi tạm lánh tại cộng đồng dành cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới.

Đây là mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo kế hoạch, Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60% xã, phường thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; 100% xã, phường triển khai tiếp nhận thông tin trực tuyến hoặc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nạn nhân. Hiện việc tiếp nhận thông tin trực tuyến có thể thực hiện thông qua ứng dụng iGiaLai.

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Gia Lai đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn nhằm phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Ảnh: Thảo Khuy

Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện quy trình phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong nhà trường; 100% doanh nghiệp ban hành hoặc lồng ghép nội dung phòng - chống quấy rối tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, 80% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên làm công tác xã hội sẽ được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Để đạt các mục tiêu trên, tỉnh đề ra kế hoạch đổi mới công tác truyền thông theo hướng tập trung thay đổi hành vi, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng an toàn số và phòng ngừa bạo lực trên không gian mạng; duy trì, nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội và các nơi tạm lánh trong cộng đồng.

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Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Ảnh: Thảo Khuy

Cùng với đó là tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới, phát huy hiệu quả ứng dụng iGiaLai trong tiếp nhận phản ánh, quản lý dữ liệu và xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới.

Theo thống kê, năm 2025, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 181 trường hợp tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số và 1 trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Việc triển khai chương trình nhằm góp phần giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới, bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái được sống trong môi trường an toàn, bình đẳng và không có bạo lực.

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