Điều chỉnh phí sát hạch lái xe và lệ phí đăng ký xe - Minh bạch và số hóa

(GLO)- Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng nhằm phù hợp với các quy định của luật hiện hành.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư mới liên quan đến mức thu, chế độ thu và nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề phương tiện giao thông, cùng với lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng. Động thái này nhằm đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh số hóa ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Các loại phí, lệ phí trong dự thảo giống với quy định hiện hành, chỉ thay đổi các hạng giấy phép lái xe để phù hợp với luật.

Điều chỉnh để phù hợp với luật mới về giao thông

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Thông tư mới là cần thiết nhằm thống nhất với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt, các hạng giấy phép lái xe cũng đã được điều chỉnh theo luật mới: Các hạng A1, A2, A3, A4 được tái cấu trúc thành A1, A, B1. Các hạng B1, B2, C, D, E, F đổi thành B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Sự thay đổi này đòi hỏi biểu mức thu phí, lệ phí hiện hành cũng cần cập nhật để phù hợp với hệ thống phân loại mới, tránh gây khó khăn trong quản lý và thi hành.

Hướng tới khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất giảm 30% mức lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng đối với trường hợp thực hiện thủ tục qua hình thức trực tuyến. Đây là nội dung thực hiện theo Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Việc giảm lệ phí này không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp, mà còn là bước đi thiết thực nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí xã hội.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung quy định liên quan đến lệ phí cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (cả trong nước và quốc tế) khi thực hiện trực tuyến. Tuy nhiên, nội dung này đã được quy định tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC và vẫn còn hiệu lực đến hết năm 2025.

Bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật

Việc điều chỉnh mức thu và phương thức nộp phí, lệ phí không chỉ đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật tài chính - ngân sách, mà còn thể hiện nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện chính sách công theo hướng công khai, minh bạch và bám sát thực tiễn.

Thông tư mới khi được ban hành sẽ thay thế các quy định cũ, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về phí, lệ phí, pháp luật về ngân sách nhà nước, cũng như các quy định mới trong Luật Giao thông đường bộ và pháp luật hành chính.

Hài hòa giữa quản lý nhà nước và phục vụ người dân

Đề xuất điều chỉnh mức phí sát hạch lái xe và lệ phí đăng ký xe máy chuyên dùng cho thấy sự chuyển mình của hệ thống pháp luật theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc khuyến khích đăng ký trực tuyến thông qua ưu đãi về lệ phí không chỉ là một biện pháp khuyến khích hành chính, mà còn là lời khẳng định rằng chuyển đổi số không chỉ là xu hướng - mà đang trở thành tiêu chuẩn trong công tác quản lý hiện đại.

Biểu mức hiện hành và theo dự thảo về thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ điều khiển các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng: