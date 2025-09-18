Bảo hiểm Xã hội và Công an tỉnh Gia Lai ký kết kế hoạch phối hợp

(GLO)- Chiều 18-9, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Công an tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng-chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh; phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, bí mật nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho các sự kiện quan trọng do BHXH tỉnh chủ trì; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ Công an và thân nhân.

BHXH và Công an tỉnh Gia Lai ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: Bảo Long

Hai đơn vị thống nhất phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

Đặc biệt, Công an tỉnh và BHXH tỉnh sẽ cùng triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, trong đó có mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt khi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Sự phối hợp chặt chẽ này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.