Tổ điều tra khu vực 3 tập trung truy quét tội phạm

(GLO)- Sau khi Công an cấp huyện giải thể, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập các tổ điều tra khu vực để đảm nhiệm công tác điều tra, xử lý tội phạm trên địa bàn. Sau khi đi vào hoạt động, Tổ điều tra khu vực 4 đã đạt một số thành tích nổi bật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.