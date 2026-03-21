Agribank Đông Gia Lai trao thưởng cho khách hàng may mắn

SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-3, Agribank Đông Gia Lai tổ chức lễ trao thưởng cho 2 khách hàng gửi tiết kiệm may mắn trúng thưởng chương trình “Xuân an khang - Sinh nhật vàng”.

ong-tran-quang-tuan-giam-doc-agribank-cn-dong-gia-lai-trao-thuong-cho-khach-hang-bui-thi-yen.jpg
Ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Agribank chi nhánh Đông Gia Lai trao thưởng cho khách hàng Bùi Thị Yến. Ảnh: ĐVCC

Chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng “Xuân an khang - Sinh nhật vàng” được Agribank triển khai trên toàn hệ thống, đợt I từ ngày 20-1-2026 đến ngày 28-2-2026. Agribank dành 10 tỷ đồng với hơn 5.500 phần quà tặng khách hàng.

Tại lễ trao thưởng, đại diện lãnh đạo Agribank chi nhánh Đông Gia Lai và Agribank chi nhánh Kbang Đông Gia Lai đã chúc mừng các khách hàng: Bùi Thị Yến (xã Kbang) may mắn trúng thưởng giải Đại Phát trị giá 88,888 triệu đồng/giải; Nguyễn Thị Minh (xã Kbang) trúng thưởng giải Phát Tài trị giá 38,383 triệu đồng/giải. Đồng thời, cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng, gắn bó, đồng hành cùng Agribank trong suốt thời gian qua.

Thay mặt khách hàng trúng thưởng, bà Bùi Thị Yến bày tỏ: “Tôi là khách hàng truyền thống của Agribank chi nhánh Kbang Đông Gia Lai. Khi gửi tiết kiệm tại đây, tôi rất yên tâm vì Agribank là ngân hàng 100% vốn nhà nước, lãi suất cũng rất cạnh tranh so với các ngân hàng khác”.

Chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng “Xuân An Khang - Sinh nhật vàng” đợt II đang được Agribank triển khai từ ngày 2-3-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

null