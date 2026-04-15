Gia Lai: Hơn 34.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn ưu đãi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính đến hết quý I, tổng nguồn vốn đạt gần 17.900 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, doanh số cho vay trong quý đạt trên 2.500 tỷ đồng với hơn 34.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn ưu đãi.

Dòng vốn chính sách đã phủ sóng rộng khắp, tập trung vào các chương trình thiết yếu như: cho vay hỗ trợ tạo việc làm với dư nợ 1.166 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 490 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đã chuyển sang đạt 380 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao nỗ lực của hệ thống NHCSXH và các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác.

Về nhiệm vụ quý II, Trưởng Ban đại diện yêu cầu NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền rà soát đối tượng, đảm bảo giải ngân kịp thời và đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; coi đây là công cụ quan trọng để thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.