Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt từ 10% trở lên

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, tổng nguồn vốn đạt 16.592 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 6.422 tỷ đồng, với hơn 86.858 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Tính đến ngày 31-12-2025, tổng dư nợ đạt 16.570 tỷ đồng, với hơn 259 nghìn hộ vay còn dư nợ (chiếm 30,4% tổng số hộ dân toàn tỉnh); tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn tỉnh là 19,67 tỷ đồng (chiếm 0,12%), trong đó nợ quá hạn là 9 tỷ đồng (chiếm 0,05% tổng dư nợ).

Năm 2025, thông qua các chương trình đã có hơn 7.000 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh; xây dựng hơn 58.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; gần 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở; gần 4.000 học sinh, sinh viên vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng 553 căn nhà ở xã hội, hơn 31.000 lao động được tạo việc làm...

Nhờ đó, 12.978 hộ vay có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 3,38% xuống còn 2,19% cuối năm 2025.

Ông Nguyễn Minh Hướng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2025. Ảnh H.T

Năm 2026, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đặt mục tiêu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận vốn tín dụng chính sách.

Cùng với đó, Chi nhánh phấn đấu nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác tăng 400 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng đạt từ 10% trở lên; nợ quá hạn duy trì ở mức từ 0,04% tổng dư nợ trở xuống; tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 99,5% trở lên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận những kết quả mà Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã đạt được trong năm 2025.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chi nhánh tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng về an sinh xã hội để triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả theo phương châm "nhanh, trực tiếp, bao trùm và hiệu quả thực".

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Trong đó, chú trọng thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới”; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo gắn các mô hình chính sách với việc triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

Ngoài ra, bám sát chỉ tiêu để triển khai các chương trình cho vay; trong đó, triển khai các mô hình hỗ trợ mới phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là các mô hình liên quan đến hộ dân tộc thiểu số; xác định các vùng trọng tâm cần hỗ trợ để có chỉ tiêu, phân công rõ nhiệm vụ, giám sát, đánh giá hiệu quả nguồn vốn vay.

Cùng với đó, xem xét lại mức cho vay và lưu ý nâng mức cho vay hộ gia đình; đảm bảo việc nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, có hiệu quả.