5 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá mini xã Hoài Ân năm 2026

Tham gia giải đấu có 5 đội bóng gồm: liên quân khối Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể; liên quân Công an xã - Ban Chỉ huy Quân sự xã; liên quân các trường THCS; liên quân các trường tiểu học; đội các doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Pha tranh bóng giữa đội các doanh nghiệp (bên phải) và liên quân khối Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể . Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và người dân đến cổ vũ.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 54 năm ngày giải phóng Hoài Ân (19/4/1972 - 19/4/2026) và 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.