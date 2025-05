Những cuộc so găng kịch tính ở giải vô địch Vovinam khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Giải đấu do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức quy tụ gần 230 vận động viên (VĐV) đến từ 9 đơn vị, câu lạc bộ Vovinam thuộc các tỉnh, thành, ngành trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Các VĐV tranh tài ở 3 nhóm tuổi: 12-15, 16-18 và 19-35 với 3 nội dung thi đấu chính là đối kháng, quyền và võ nhạc để tranh 75 bộ huy chương.

Các trận bán kết diễn ra đầy kịch tính, các vận động viên thi đấu hết mình để giành tấm vé vào chung kết. Ảnh: Ngọc Duy

Giải đấu chính thức khởi tranh sau lễ khai mạc sáng ngày 23-5. Trên sàn đấu, những VĐV đã thể hiện bản lĩnh thi đấu, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, liên tục tung ra những loạt đòn thế làm mãn nhãn người xem. Trong số các nội dung thi đấu trong ngày 23-5, các trận bán kết và chung kết đối kháng nam diễn ra gay cấn đến phút chót khiến người xem không thể rời mắt.

Nổi bật ở lượt trận bán kết là cuộc tranh tài ở hạng cân 54kg nam giữa VĐV Nguyễn Trường An (tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đắc Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Trong trận bán kết này, Trường An đã chiếm ưu thế với những đòn đánh sắc sảo, chính xác và nhanh chóng vượt lên giành chiến thắng 2-0, ghi tên mình vào trận chung kết trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Cổ động viên nhiệt tình tiếp lửa cho các vận động viên trong các trận đấu kịch tính tại Giải Vô địch Vovinam khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: Ngọc Duy

Ở trận chung kết, Trường An gặp đối thủ Mai Ngọc Tài (tỉnh Thừa Thiên Huế) và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Ngay sau tiếng chuông khai màn, Trường An liên tục tung ra các đòn chân chính xác và hiệu quả, ghi được 4 điểm trong 2 hiệp đầu. Dù VĐV Mai Ngọc Tài vùng lên mạnh mẽ ở hiệp cuối nhưng Trường An vẫn giữ vững thế trận và giành chiến thắng chung cuộc 6-2 để đoạt huy chương vàng.

Vận động viên Nguyễn Trường An (Gia Lai, giáp đỏ) chiến thắng thuyết phục trước vận động viên Mai Ngọc Tài (Thừa Thiên Huế, giáp xanh). Ảnh: R'ô Hok

Chia sẻ sau trận đấu, VĐV Nguyễn Trường An không giấu được xúc động: “Chiến thắng hôm nay không chỉ là thành quả từ sự nỗ lực của riêng em, mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc cùng sự hỗ trợ tận tình từ các thầy; sự đồng hành, động viên không ngừng của các đồng đội trong suốt thời gian qua. Mỗi trận đấu là một thử thách lớn và em luôn mang trong mình quyết tâm thi đấu hết mình. Em cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi giành được huy chương vàng ngay trên sân nhà, trước sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của khán giả”.

Clip: Màn so tài căng thẳng giữa vận động viên Nguyễn Trường An (Gia Lai, giáp đỏ) và vận động viên Mai Ngọc Tài (Thừa Thiên Huế) trong trận chung kết kịch tính, nghẹt thở. Thực hiện: R'ô Hok

Không kém phần kịch tính là trận bán kết hạng cân hạng 60kg nam giữa VĐV Dương Văn Quốc (tỉnh Thừa Thiên Huế) và VĐV Ksor Phuk (tỉnh Gia Lai). Trận đấu là cuộc đấu trí căng thẳng giữa 2 VĐV với từng pha ra đòn quyết liệt và phòng thủ đầy toan tính. Nhờ lối chơi thông minh, tận dụng tốt cơ hội, Dương Văn Quốc đã giành chiến thắng sát nút 3-2 để tiến vào trận chung kết.

Ở trận chung kết, Dương Văn Quốc đã đối đầu với đối thủ đầy bản lĩnh là Cao Trường Sa (tỉnh Ninh Thuận). Cả hai võ sĩ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, liên tục thăm dò và dè chừng từng bước di chuyển của nhau. Hiệp 1 vì thế diễn ra trong thế giằng co căng thẳng, không có điểm số nào được ghi nhưng lại khiến khán giả phải nín thở theo dõi từng pha ra đòn.

Sang hiệp 2, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện. Tận dụng một khoảnh khắc sơ hở, Cao Trường Sa bất ngờ phản đòn từ một cú đá ngang, khóa đòn và quật ngã đối thủ, ghi điểm duy nhất của trận đấu. Hiệp đấu cuối chứng kiến nỗ lực vùng lên mạnh mẽ của Dương Văn Quốc với nhiều pha tấn công dồn dập, nhưng Trường Sa vẫn giữ được sự tỉnh táo và có chiến thuật hợp lý để bảo toàn tỷ số 1-0, qua đó giành chiến thắng chung cuộc và mang về tấm huy chương vàng cho đội nhà.

Vận động viên Cao Trường Sa (Ninh Thuận, giáp xanh) thi đấu áp đảo và vượt qua vận động viên Dương Văn Quốc (Thừa Thiên Huế, giáp đỏ) trong trận chung kết đầy kịch tính. Ảnh: Ngọc Duy

Chia sẻ sau chiến thắng, VĐV Cao Trường Sa cho biết: “Tấm huy chương vàng này là kết quả của sự luyện tập bền bỉ và sự hỗ trợ tuyệt vời từ các thầy, đồng đội và gia đình. Trước giải, em đã tập trung rèn kỹ năng phòng thủ và phản công, bởi ở hạng cân này, chỉ một khoảnh khắc cũng có thể quyết định trận đấu. Khi có cơ hội, em vận dụng tốt những bài tập suốt nhiều tháng qua. Chiến thắng này xin được dành tặng những người luôn đồng hành bên tôi trong hành trình thi đấu đầy thử thách”.

Giải Vô địch Vovinam khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm nay không chỉ là nơi tranh tài quyết liệt mà còn là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi và lan tỏa tinh thần thượng võ Vovinam. Những nội dung thi đấu còn lại sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 26-5, hứa hẹn nhiều trận đấu đỉnh cao, góp phần tạo nên một mùa giải thành công.