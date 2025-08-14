216 vận động viên tranh tài Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ I

Giải đấu có 2 nhóm lứa tuổi với 25 hạng cân: Từ 13-14 (5 hạng cân nam từ 45 kg - 57 kg và 5 hạng cân nữ từ 42 kg - 54 kg) và 15-17 (8 hạng cân nam từ 45 kg - 69 kg; 7 hạng cân nữ từ 42 kg - 60 kg). Các vận động viên thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp ở nội dung low-kick.
Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ I được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện môn kickboxing tại địa phương, tuyển chọn lực lượng vận động viên có chuyên môn tốt thi đấu các giải quốc gia và quốc tế.