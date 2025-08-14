Danh mục
216 vận động viên tranh tài Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ I

HUỲNH VỸ
(GLO)-Từ ngày 14 đến 21-8, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) diễn ra Giải vô địch trẻ kickboxing lần thứ nhất. Giải đấu quy tụ 216 vận động viên thuộc 47 câu lạc bộ, võ đường trên địa bàn tỉnh tham gia. 

Giải đấu có 2 nhóm lứa tuổi với 25 hạng cân: Từ 13-14 (5 hạng cân nam từ 45 kg - 57 kg và 5 hạng cân nữ từ 42 kg - 54 kg) và 15-17 (8 hạng cân nam từ 45 kg - 69 kg; 7 hạng cân nữ từ 42 kg - 60 kg). Các vận động viên thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp ở nội dung low-kick.

710-2525.jpg
Giải đấu là dịp các vận động viên có thêm cơ hội rèn luyện, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: H.V

Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ I được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện môn kickboxing tại địa phương, tuyển chọn lực lượng vận động viên có chuyên môn tốt thi đấu các giải quốc gia và quốc tế.

