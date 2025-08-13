Danh mục
Phát triển phong trào cầu lông trẻ - nhìn từ một giải cầu lông cấp câu lạc bộ

(GLO)- Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp “Anh Anh Badminton” năm 2025 ghi dấu ấn với số lượng và chất lượng vận động viên (VĐV) tham gia, qua đó góp phần phát triển phong trào cầu lông trẻ trong những năm tới.

Khởi tranh từ ngày 8 đến 10-8, Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp “Anh Anh Badminton” lần thứ II năm 2025 được giới chuyên môn đánh giá là giải đấu hấp dẫn, chất lượng.

img-8651.jpg
Giải cầu lông cấp câu lạc bộ là một trong những "đòn bẩy" để phát triển
﻿phong trào cầu lông trẻ. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo bà Nguyễn Thị Huyền Anh-Trưởng Ban tổ chức, giải đấu năm nay thu hút 475 VĐV đến từ 24 đoàn thuộc các câu lạc bộ phong trào trong và ngoài tỉnh tham gia. Đây là giải có lượng VĐV đông nhất từ trước đến nay, tăng 125 VĐV so với năm ngoái, có thêm sự góp mặt của nhiều câu lạc bộ đến từ các tỉnh bạn.

Điều này cho thấy phong trào tập luyện, thi đấu và công tác đào tạo VĐV trẻ ở môn cầu lông đang được duy trì, phát triển tốt. Bên cạnh đó, các đơn vị đã đầu tư bài bản về chuyên môn cho các tay vợt, cống hiến cho khán giả nhiều pha cầu đẹp mắt, kịch tính và hấp dẫn.

Giải tổ chức tranh tài ở 7 nhóm tuổi: U9, U11, U13, U15, U18, nhóm 18-20 tuổi và nhóm 25-40 tuổi. Tùy theo độ tuổi, các tay vợt thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ hoặc hình thức thi đấu nhóm 3 nam nữ.

Ở nhóm tuổi U9 và U11, chưa có nhiều VĐV nổi trội do còn hạn chế ở kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu. Tuy vậy, các em đã mang đến tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết, hồn nhiên và cả những giọt nước mắt tiếc nuối sau mỗi trận đấu.

Trong khi đó, các tay vợt ở nhóm tuổi lớn hơn, đặc biệt là những em thuộc tuyến năng khiếu ở các trường học, thể hiện sự chững chạc và bản lĩnh rõ rệt. Các em thi đấu với tinh thần tập trung cao độ, xử lý từng từng pha cầu chắc chắn, đầy tự tin và lối đánh có tính chiến thuật hơn.

img-8307.jpg
Em Trần Võ Gia Huy (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tranh tài ở nội dung đơn nam.
﻿Ảnh: Hoàng Hoài

Em Trần Võ Gia Huy (học sinh lớp 8, phường Diên Hồng), thi đấu ở nhóm tuổi U15-chia sẻ: “Em chỉ mới tập cầu lông được 2 năm, nhưng may mắn từng giành huy chương vàng, bạc ở giải cấp thành phố. Tuy vậy, khi tham gia giải này em vẫn có chút lo lắng và bồi hồi vì lần đầu được cọ xát với rất nhiều đối thủ mới, đặc biệt là các bạn đến từ tỉnh khác”.

Bà Nguyễn Thị Hằng (phụ huynh của em Nguyễn Trung Kiên, ở phường Pleiku) cho hay: “Đây là lần đầu tiên con tôi được tham gia 1 giải cầu lông cấp câu lạc bộ, có quy mô tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Ban Tổ chức bố trí sân bãi, trọng tài, VĐV rất khoa học, giúp các con thỏa sức thể hiện đam mê. Tôi thấy giải đấu này khá chuyên nghiệp; các con được cọ xát nhiều, từ đó tự tin để tham gia các giải lớn”.

img-8715.jpg
Qua giải cầu lông cấp câu lạc bộ, nhiều tài năng đã lộ diện. Ảnh: Hoàng Hoài

Đáng chú ý, giải năm nay không dành cho các VĐV đã từng đạt thành tích cao tại các giải toàn quốc từ năm 2022 đến nay; qua đó mang lại sân chơi công bằng, tạo điều kiện cho phong trào cầu lông trẻ phát triển mạnh mẽ.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng mở rộng thi đấu ở nhóm tuổi 18-20 và 25-40, tạo cơ hội cho sinh viên, học sinh lớp 12 vừa tốt nghiệp THPT có sân chơi trong dịp hè, rèn luyện kỹ năng thi đấu, chuẩn bị hành trang để tự tin bước vào các đấu trường lớn hơn.

img-8707.jpg
Các VĐV tranh tài tại giải đấu. Ảnh: Hoàng Hoài

Đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, bên cạnh Hội khỏe Phù Đổng hay Giải vô địch cầu lông tỉnh, các giải cầu lông cấp câu lạc bộ như Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp “Anh Anh Badminton” chính là sân chơi bổ trợ, giúp các em thỏa đam mê.

“Không phải em nào cũng có cơ hội góp mặt ở những giải đấu lớn. Vì thế, các sân chơi cấp câu lạc bộ sẽ giúp phát hiện, tìm ra những "hạt giống" mới để đào tạo, bồi dưỡng”-bà Nguyễn Thị Huyền Anh nhìn nhận.

