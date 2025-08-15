Danh mục
Khai mạc Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ nhất

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Tối 14-8, tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ nhất.

Đây là sự kiện hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

dscf2464.jpg
Lễ khai mạc giải đấu diễn ra rộn ràng với màn múa lân đẹp mắt. Ảnh: Ngọc Nhuận
dscf2478.jpg
Ông Bùi Trung Hiếu-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai-Trưởng ban tổ chức giải, phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiếp nối Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Bình Định qua 2 lần tổ chức, giải đấu năm nay đã thu hút gần 300 vận động viên đến từ 47 võ đường, câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh tham gia.

dscf2476.jpg
Giải đấu thu hút gần 300 vận động viên đến từ 47 võ đường, câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh tham gia. Ảnh: Ngọc Nhuận
dscf2491.jpg
Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các vận động viên thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp ở nội dung lowkick, chia thành 2 lứa tuổi 13 - 14 và 15 -17, với 25 hạng cân (13 hạng cân nam từ 45 - 69 kg; 12 hạng cân nữ từ 42 - 60 kg).

Đây là sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Kickboxing tại địa phương, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các võ đường, câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh. Qua đó, tuyển chọn những vận động viên có chuyên môn tốt để tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025 sẽ tổ chức tại tỉnh Gia Lai từ ngày 22 đến 31-8.

dscf2519.jpg
Ngay sau lễ khai mạc, 12 trận đấu vòng loại đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngay sau lễ khai mạc, 12 trận đấu vòng loại đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn; các vận động viên cống hiến nhiều pha ra đòn đẹp mắt.

null