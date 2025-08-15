Khai mạc Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ nhất

Đây là sự kiện hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Tiếp nối Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Bình Định qua 2 lần tổ chức, giải đấu năm nay đã thu hút gần 300 vận động viên đến từ 47 võ đường, câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh tham gia.
Các vận động viên thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp ở nội dung lowkick, chia thành 2 lứa tuổi 13 - 14 và 15 -17, với 25 hạng cân (13 hạng cân nam từ 45 - 69 kg; 12 hạng cân nữ từ 42 - 60 kg).
Đây là sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Kickboxing tại địa phương, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các võ đường, câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh. Qua đó, tuyển chọn những vận động viên có chuyên môn tốt để tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025 sẽ tổ chức tại tỉnh Gia Lai từ ngày 22 đến 31-8.
Ngay sau lễ khai mạc, 12 trận đấu vòng loại đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn; các vận động viên cống hiến nhiều pha ra đòn đẹp mắt.