Từ Bảo Lâm-"Mầm xanh Taekwondo" của phố biển Quy Nhơn

(GLO)- Chưa đầy 2 năm tập luyện Taekwondo, võ sinh Từ Bảo Lâm (SN 2011, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã tự tin bước lên sàn đấu và giành nhiều huy chương tại các giải mở rộng. Lâm được xem là một trong những "Mầm xanh Taekwondo" đầy triển vọng của phố biển Quy Nhơn.

Chúng tôi gặp võ sinh Từ Bảo Lâm trong một buổi chiều oi ả tại võ đường. Giữa không gian rộn tiếng hô, Lâm nổi bật với dáng người nhỏ gọn, gương mặt rám nắng và ánh mắt đầy quyết tâm.

Võ sinh Từ Bảo Lâm (phía trước) tập luyện cùng đồng đội tại CLB Taekwondo Đại Bảo. Ảnh: Đồng Lai

Lâm kể: Đầu năm lớp 7 (Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn), theo lời rủ của bạn, em tới câu lạc bộ (CLB) Taekwondo Phước Mỹ (phường Quy Nhơn Nam) do huấn luyện viên (HLV) Lê Minh Tấn phụ trách để tập thử. Thế nhưng, ngay buổi đầu, Lâm đã gặp thử thách: các bài kéo giãn, đá cao, ép dẻo khiến cơ thể đau nhức.

“Lúc đó, cơ thể em rất cứng, ép dẻo là điều khó nhất. Nhiều hôm sau buổi tập, cơ thể đau nhức ê ẩm, em từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng rồi với sự khích lệ của HLV, em tự nhủ mình phải cố gắng, vượt qua”, Lâm nhớ lại.

Bận rộn với lịch học ở trường, nhưng Lâm vẫn dành đều đặn 2 giờ/ngày cho việc tập luyện. Sau 3 tháng duy trì, đôi chân vốn “đơ cứng” của em đã linh hoạt hơn, kỹ thuật dần tiến bộ.

“Ai học võ cũng phải chiến thắng nỗi sợ của chính mình trước. Khi làm được, em thấy tự tin hơn rất nhiều”, Lâm chia sẻ.

Những tiến bộ ấy giúp Lâm thêm yêu Taekwondo và duy trì thói quen tập luyện. Mùa hè 2025, về thăm ông, bà tại phường Hoài Nhơn Đông, em tìm đến CLB Taekwondo Đại Bảo (khu phố Thiện Đức) của HLV Nguyễn Văn Bảo để tiếp tục tập luyện.

“Dù chỉ ở quê vài tháng, em không muốn ngưng tập vì sợ mình chậm lại, quên kỹ thuật”, Lâm nói.

Em Từ Bảo Lâm đạt Huy chương đồng tại Giải Taekwondo Hệ thống Hồng Bàng mở rộng lần thứ 7-Cúp Hồng Trí Việt. Ảnh: NVCC

Gần 2 năm tập luyện, Lâm đã đạt đai đỏ (cấp 4). Với hành trang ấy, em đã mạnh dạn bước lên sàn đấu và đạt Huy chương bạc tại Giải Taekwondo Lệ Thủy-Quảng Bình mở rộng 2024, Huy chương đồng tại Giải Taekwondo Hệ thống Hồng Bàng mở rộng lần thứ 7-Cúp Hồng Trí Việt tổ chức tại TP. Đà Nẵng tháng 7-2025…

Trong đó, giải đấu ở Đà Nẵng là thử thách đáng nhớ nhất. Đăng ký thi hạng cân 53kg nhưng thừa hơn 2kg, Lâm buộc phải ép cân gấp gáp trong chưa đầy 1 tuần.

“Mỗi buổi tập em đều mặc áo mưa để ra nhiều mồ hôi, giảm lượng nước trong cơ thể. Cùng lúc phải ăn ít lại. Có hôm tập liên tục 3-4 giờ, mệt rã rời nhưng em vẫn cố vượt qua. Khi đạt được mức cân nặng theo yêu cầu, em thấy tự tin hơn khi bước lên sàn đấu vì đã chiến thắng được bản thân”, Lâm kể.

Ngoài Taekwondo, Lâm còn đam mê bóng đá, đặc biệt là vị trí thủ môn. Dù dành nhiều thời gian cho thể thao nhưng Lâm vẫn giữ được thành tích học tập tốt, luôn cố gắng cân bằng giữa việc học văn hóa và rèn luyện thể chất mỗi ngày.

“Em luôn cố gắng tập luyện thật tốt để được thi đấu ở các giải cao hơn và sau này trở thành HLV, truyền ngọn lửa đam mê Taekwondo cho nhiều bạn khác”, Lâm bày tỏ mong ước.

Trao đổi với P.V, thầy Nguyễn Văn Bảo-HLV trưởng CLB Taekwondo Đại Bảo-nhận xét: “Lâm là một trong những học trò rất chăm chỉ, tiến bộ nhanh dù mới theo học Taekwondo chưa đầy 2 năm. Em luôn thể hiện tinh thần cầu thị, chịu khó lắng nghe và nỗ lực vượt lên chính mình mỗi buổi tập”.

Theo thầy Bảo, việc học võ thuật không chỉ để rèn luyện thể chất mà còn là quá trình tu dưỡng đạo đức và nhân cách, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất như: lễ phép, biết hỗ trợ bạn bè, kiên trì tập luyện hằng ngày... Qua các giải đấu, Lâm được xem là một trong những "Mầm xanh Teakwondo" đầy triển vọng của phố biển Quy Nhơn.