Kịp thời cứu sống người đàn ông nhảy cầu Trà Đa

(GLO)- Tối 14-7, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời cứu sống 1 người đàn ông nhảy cầu Trà Đa có ý định tự vẫn.

Trước đó, tối cùng ngày, người dân tại khu vực cầu Trà Đa trên đường Ngô Quyền (phường Pleiku) đã phát hiện 1 người đàn ông có biểu hiện bất thường.

Người này bỏ lại xe máy, dép và điện thoại ở trên cầu Trà Đa và có ý định nhảy xuống dòng suối Ia Nil để tự tử.

Cầu Trà Đa đang có mực nước lớn và chảy xiết vào mùa mưa. Ảnh: Văn Ngọc

Nhận được tin báo, Công an phường Pleiku đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Thời điểm trên, gia đình xác nhận người đàn ông tên C. (31 tuổi, trú tại phường Diên Hồng) có biểu hiện say xỉn. Trước khi bỏ lại điện thoại, anh C. đã gọi về nhà và cho biết mình sẽ nhảy cầu Trà Đa để tự tử.

Trong đêm, các lực lượng đã rà soát trong khu vực. Tuy nhiên, suối Ia Nil trong mùa mưa có mực nước lớn, nước chảy xiết gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Tuy nhiên, sau đó lực lượng An ninh trật tự tại cơ sở cùng Công an phường Pleiku đã phát hiện anh C. mắc kẹt tại lùm cây bên dòng suối và đã tổ chức cứu hộ thành công để đưa nạn nhân lên bờ an toàn.