Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai ngày mới 3-9: Hành trình nối hai miền di sản Tây Sơn Thượng và Hạ đạo

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Hành trình nối hai miền di sản Tây Sơn Thượng và Hạ đạo là một trong những thông tin nổi bật có trong bản tin Gia Lai ngày mới 3-9. Ngoài ra, bản tin còn cập nhật tình hình thời tiết, giá cả thị trường đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Tin nhanh đầu ngày

+ 150 trường hợp khó khăn nhận quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dịp Quốc khánh 2-9

+ Học viện mạng Cisco tại Đại học FPT cơ sở Gia Lai sẽ hoạt động từ tháng 9-2025

+ Tiếp tục siết chặt phòng-chống dịch tả heo châu Phi, ngăn ngừa tái phát

+ Thu giữ ghe gắn gọng xung điện trên đầm Thị Nại

+ Nông dân các xã phía Đông tỉnh tăng tốc thu hoạch lúa Hè Thu

08:18

Nhịp sống hôm nay

+ Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị ung thư của Cuba

+ Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn bán hàng giảm giá phục vụ công đoàn viên

+ Vàng nhẫn tiệm cận mốc 128 triệu đồng/lượng, vàng miếng giữ ổn định

13:08

Sắc màu Việt: Hành trình nối hai miền di sản Tây Sơn Thượng và Hạ đạo

15:35

Thời tiết hôm nay

16:31

Sống khỏe: Cách để xua tan cảm giác mệt mỏi, uể oải vào mỗi buổi sáng

