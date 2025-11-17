Khi nông dân học làm thợ điện, thợ máy

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Dù đã có con, có cháu, nhưng nhiều nông dân trong tỉnh vẫn tranh thủ thời gian cuối ngày để đi học. Cùng với quyển vở và cây bút, họ mang theo cả cờ lê, tuốc nơ vít, cây lúa, cây rau đến lớp để thực hành.

Sau bữa cơm tối, anh Nay Tuy (35 tuổi, buôn Phu Ma Nher 1, xã Ia Sao) vội vã tới nhà văn hóa buôn tham gia lớp Sơ cấp điện dân dụng do Trường CĐ Gia Lai phối hợp với UBND xã tổ chức. Anh hoàn toàn không biết cách lắp bảng điện hay sửa chữa đồ điện trong gia đình, nên khi vợ chồng dựng nhà ở riêng, việc lắp đặt hệ thống điện trong nhà anh phải thuê người làm.

Mỗi lần có bóng điện hay công tắc bị hư, anh muốn sửa nhưng sợ bị điện giật nên đành nhờ hàng xóm. Vì vậy, khi nghe tin xã mở lớp Sơ cấp điện dân dụng, anh đã đăng ký tham gia. Nhờ đi học chuyên cần, không nghỉ buổi nào nên anh tiến bộ rất nhanh.

nong-dan.jpg
Anh Nay Tuy (bìa phải) cùng các học viên trong lớp tham gia thực hành đấu nối dây điện. Ảnh: Vũ Chi

Anh Tuy chia sẻ: “Lúc đầu tới lớp tôi cũng hơi ngại, nhưng thấy các học viên đều cỡ tuổi như mình nên tự tin hơn. Mọi người cùng học, cùng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Sau khi học về, tôi lấy đồ dùng, thiết bị điện trong nhà ra để thực hành. Hy vọng khi khóa học kết thúc, tay nghề của tôi sẽ được nâng cao để có thể theo nhóm thợ trong buôn nhận lắp đặt hệ thống điện cho dân làng”.

Trực tiếp đứng lớp, thầy Rcom Thuyên, giảng viên Trường CĐ Gia Lai, không giấu được niềm vui khi thấy các học viên hào hứng, nhiệt tình tham gia lớp học. Nhiều người mang cả thiết bị điện hư hỏng tại nhà đến lớp để thầy trò cùng sửa chữa.

Thầy Thuyên cho biết: Lớp học được khai giảng từ ngày 28-10, với 25 học viên. Tất cả đều là nông dân, trong đó 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu của lớp học không chỉ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề bậc 1 mà còn giúp bà con có tay nghề, có thể tập hợp thành nhóm thợ nhận lắp đặt hệ thống điện gia đình hoặc xin vào làm tại các nhà máy, xí nghiệp để thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Cũng với tinh thần học để làm, tại thôn Kơ Nia (xã Ia Pa), lớp Trồng lúa năng suất cao khai giảng cách đây nửa tháng, với sự tham gia của 30 học viên là những người nông dân gắn bó lâu năm với đồng ruộng. Lớp được triển khai từ nguồn vốn Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thầy Hoàng Văn Thủy, giảng viên Trường CĐ Gia Lai, cho hay: Lúa là cây trồng chủ lực tại địa phương nhưng trước nay bà con chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm nên năng suất thấp. Vì vậy, lớp học được tổ chức giúp các học viên nắm kỹ thuật gieo sạ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hạt gạo. Các tiết học được bố trí linh hoạt: Lý thuyết vào buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ, thực hành ngay trên đồng ruộng vào buổi chiều hôm sau. Nhờ đó mà kiến thức được tiếp thu sinh động, trực quan và thực tế hơn.

Chị Ngô Thị Tuyết (dân tộc Tày, thôn Kơ Nia) bộc bạch: “Nhà tôi canh tác 3 sào lúa, trước kia do gieo sạ dày, lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nên năng suất không cao, bình quân chỉ đạt 7 tạ/sào. Bây giờ học, có kiến thức rồi, vụ Đông Xuân tới, tôi sẽ canh tác đúng kỹ thuật để tăng năng suất, bớt tốn kém và bảo vệ môi trường”.

Gắn bó với công việc đồng áng nhiều năm qua, nông dân Ksor Lét (buôn Chư Knông, xã Ia Hiao) hiểu rõ những vất vả mà lao động nông thôn như anh đang gặp phải. Nhà anh có máy phun thuốc trừ sâu nhưng thường xuyên bị hư hỏng. Nhiều lần máy trục trặc ngay trên cánh đồng khiến anh phải bỏ dở công việc, mang ra tiệm sửa, rất tốn kém. Vì vậy, anh quyết tâm đi học lớp sửa chữa máy cắt cỏ cầm tay, máy phun thuốc trừ sâu do xã tổ chức.

“Trong suốt các buổi học, thay vì mang sách vở đến lớp, tôi mang theo túi đồ nghề là cờ lê, tuốc nơ vít… để thực hành. Giờ đây, tôi đã học được cách kiểm tra lỗi, thay phụ tùng và bảo dưỡng máy định kỳ. Nhờ vậy tiết kiệm chi phí và chủ động hơn trong mùa vụ”, anh Lét phấn khởi nói.

sua-chua-may.jpg
Các học viên mang máy nông nghiệp bị hỏng cùng cờ lê, tuốc nơ vít đến lớp để thầy trò cùng mày mò sửa chữa. Ảnh: Vũ Chi

Ông Phan Công Đương, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Hiao, cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều lớp học nghề đã được triển khai góp phần nâng cao trình độ cho lao động nông thôn. Các lớp được mở trên cơ sở đăng ký nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tập trung vào một số nghề thiết thực như điện dân dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, nấu ăn, chăn nuôi… Với phương châm đào tạo chú trọng thực hành, cầm tay chỉ việc, sau khi khóa học kết thúc, nhiều học viên biết áp dụng kiến thức vào thực tế cũng như mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

