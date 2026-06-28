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Gia Lai tham gia Ngày hội gia đình tại Khánh Hòa

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Chiều 28-6, trong khuôn khổ “Ngày hội gia đình Việt Nam” năm 2026 tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, 8 nghệ nhân Jrai đến từ làng Xóa (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đã tham gia nhiều tiết mục đặc sắc tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Về với Nha Trang”.

Chương trình diễn ra lúc 15 giờ tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang).

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Một tiết mục của đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai tại chương trình. Ảnh: Hồng Thắm

Theo đó, các đoàn nghệ thuật quần chúng, Câu lạc bộ “Phụ nữ Việt kết nối muôn phương” của các địa phương: Cao Bằng, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh đã trình diễn 10 tiết mục chủ đề tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.

Trong số này, đoàn nghệ nhân Gia Lai trình diễn 5 tiết mục mang đậm âm hưởng cao nguyên gồm: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Mừng ngày hội”; dân ca Jrai “Mẹ ru con”; hòa tấu “Hát mừng Anh hùng Núp”, “Như có Bác Hồ”, “Mong cho buôn làng ấm no”.

Trước đó, chiều 26-6, tại địa điểm trên, đoàn nghệ nhân Gia Lai đã góp mặt trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Niềm vui gia đình” và mang đến nhiều cảm xúc đẹp cho khán giả.

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Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ nhân tỉnh Gia Lai tại khu vực trưng bày các sản phẩm văn hóa của tỉnh. Ảnh: Khánh Hòa online

“Ngày hội gia đình Việt Nam” năm 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 29-6, quy tụ sự tham gia của 8 tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), qua đó tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt.

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, giao lưu nghệ thuật đặc sắc; đồng thời trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, hiện vật và sản phẩm văn hóa đặc sắc, phản ánh sinh động đời sống gia đình, phong tục tập quán, các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của từng địa phương.

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