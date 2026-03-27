Giảm ít nhất 50% giá vé xe nhân sự kiện Khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Ngày 27-3, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ra Thông báo số 219/TB-SXD về việc giảm giá vé tuyến Pleiku đi Quy Nhơn và ngược lại nhân sự kiện Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định nội tỉnh (Pleiku - Quy Nhơn) đã chủ động tăng cường phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ và triển khai chương trình giảm giá vé xe nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và người dân tham gia sự kiện khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026.

Cụ thể, giảm giá vé ít nhất 50% trong ngày 28-3 (từ Pleiku đi Quy Nhơn) và 29-3 (từ Quy Nhơn về Pleiku).

Nhiều đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường phương tiện và giảm giá vé xe nhân Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026. Ảnh: Hồng Thương

Các đơn vị giảm giá vé xe gồm: Chi nhánh Gia Lai - Công ty cổ phần Đại Hoàng Thủy (161 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku); Công ty TNHH Tuấn Anh Gia Lai - Quy Nhơn (180 Lê Duẩn, phường Hội Phú); Công ty TNHH MTV Đức Đạt Thành Gia Lai (275 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất).