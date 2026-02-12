Xã Ya Hội trao quà Tết cho 375 thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội

(GLO)- Ngày 11-2, UBND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho 375 thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao quà Tết cho 360 người là đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các hộ gia đình đang chăm sóc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 150.000 đồng/người, tổng kinh phí 54 triệu đồng.

Trao quà Tết cho các tượng chính sách và bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Ya Hội. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, xã còn trao quà cho 15 thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (con nhiễm chất độc hóa học, tuất bệnh binh), với mức 200.000 đồng/người, tổng kinh phí 3 triệu đồng.

Đây là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống cho thân nhân người có công và các hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi người dân đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.