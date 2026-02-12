Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Ya Hội trao quà Tết cho 375 thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội

(GLO)- Ngày 11-2, UBND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho 375 thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao quà Tết cho 360 người là đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các hộ gia đình đang chăm sóc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 150.000 đồng/người, tổng kinh phí 54 triệu đồng.

anh-trao-qua-ya-hoi.png
Trao quà Tết cho các tượng chính sách và bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Ya Hội. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, xã còn trao quà cho 15 thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (con nhiễm chất độc hóa học, tuất bệnh binh), với mức 200.000 đồng/người, tổng kinh phí 3 triệu đồng.

Đây là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống cho thân nhân người có công và các hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi người dân đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Trịnh Thị Thanh dẫn đầu trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Gia Lai.

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 5 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội tại Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán

Chuyển động Tết

(GLO)- Chiều 10-2, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai, đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025.

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 9-2, đoàn công tác của phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, chúc Tết tại phường Ayun Pa và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo. Cùng ngày, Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng tặng quà cho người có công và các hộ khó khăn tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

UNDP viện trợ 18 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Gia Lai

UNDP viện trợ 18 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Gia Lai

Xã hội

(GLO)- Chiều 9-2, bà Francesca Nardini - Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và trao bảng tượng trưng khoản viện trợ không hoàn lại hỗ trợ tiền mặt, khôi phục nhà ở và vật dụng thiết yếu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Lao động - Việc làm

(GLO)- Chiều 9-2, tại Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn (Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Sơn), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 9 xã thuộc Công đoàn xã Tây Sơn phụ trách.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân khó khăn

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 8-2, tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2025, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường tiếp tục lan tỏa khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều mô hình mới được triển khai, đạt hiệu quả tích cực, góp phần thắp lên tinh thần sống xanh từ miền biển đến miền núi.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao 100 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động ở Gia Lai

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao 100 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động Gia Lai

Xã hội

(GLO)- Sáng 7-2, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường: Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Ayun Pa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chân chất chợ cá ven biển.

Chân chất chợ cá ven biển

Xã hội

(GLO)- Gắn bó với ngư dân bao đời, các chợ cá ven biển Đông Gia Lai không chỉ là nơi mua bán hải sản, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng của làng biển, phản ánh sinh động đời sống lao động cần mẫn, bền bỉ của cư dân miền biển.

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp nơi. Cùng với sắc xuân là dòng chảy bền bỉ của những nghĩa cử sẻ chia, trách nhiệm và nhân văn hướng về người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có thêm điều kiện đón xuân đủ đầy.

null