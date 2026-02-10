Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 5 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội tại Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán

THẢO KHUY
(GLO)- Chiều 10-2, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai, đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025.

Tại chương trình, bà Trịnh Thị Thanh - đại diện Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trao biểu trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Nguồn kinh phí này được sử dụng để chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ, tặng quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

tp-ho-chi-minh-tang-5-ty-dong-cho-tinh-gia-lai-cham-lo-tet-3.jpg
Bà Trịnh Thị Thanh - đại diện Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao biểu trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao 100 suất quà cho hội viên phụ nữ và các gia đình chính sách trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm quà tặng trị giá 300 nghìn đồng và tiền mặt, góp phần động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết.

Cùng với đó, đoàn công tác cũng phân bổ kinh phí để hỗ trợ 200 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Le và xã Kon Gang.

tp-ho-chi-minh-tang-5-ty-dong-cho-tinh-gia-lai-cham-lo-tet-5.jpg
Hội viên phụ nữ khó khăn phường Quy Nhơn Bắc nhận hỗ trợ tại chương trình. Ảnh: Thảo Khuy

Phát biểu tại chương trình, bà Trịnh Thị Thanh cho biết, với tinh thần “Thành phố vì cả nước, cùng cả nước”, TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chia sẻ và kịp thời hỗ trợ các địa phương khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thiết thực đối với các địa phương bị ảnh hưởng.

tp-ho-chi-minh-tang-5-ty-dong-cho-tinh-gia-lai-cham-lo-tet-4.jpg
Bà Trịnh Thị Thanh ân cần thăm hỏi hội viên phụ nữ khó khăn phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, bà Trịnh Thị Thanh bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, tinh thần sẻ chia của Nhân dân tỉnh Gia Lai đã dành cho TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn thành phố chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

