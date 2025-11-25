Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Chư Sê quyên góp hơn 200 triệu đồng giúp người dân vùng lũ

QUỐC LINH
(GLO)- Ngày 24-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê tổ chức phát động quyên góp ủng hộ người dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại buổi phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn đã đóng góp hơn 200 triệu đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

1763982945891.jpg
Xã Chư Sê đã vận động hơn 200 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ. Ảnh: ĐVCC

Toàn bộ số tiền và hàng hóa sẽ được chuyển đến tận tay người dân tại những địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Xã Chư Sê cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ từ tổ chức, cá nhân đến hết ngày 26-11. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, qua đó lan tỏa trách nhiệm xã hội và chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

