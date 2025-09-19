Gia Lai: Cứu sống bệnh nhân viêm tụy cấp nguy kịch bằng kỹ thuật lọc máu liên tục

(GLO)-Các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa cứu sống ngoạn mục một trường hợp suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn do viêm tụy cấp diễn tiến nặng, biến chứng suy đa tạng nhờ phối hợp áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.

Bệnh nhân là ông N.N.T (46 tuổi, trú tại xã Hòa Hội) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vào đầu tháng 9-2025 trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng căng. Chỉ trong vòng 2 giờ sau khi vào viện, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, tiếp tục diễn tiến nhanh thành suy đa cơ quan sau 12 giờ nhập viện.

Sức khỏe bệnh nhân N.N.T đã dần hồi phục, ổn định. Ảnh: ĐVCC

Dù đã được hồi sức nội khoa tích cực, tình trạng của bệnh nhân vẫn ngày càng nặng, kèm theo chứng rối loạn đông máu, không thể can thiệp phẫu thuật. Đánh giá các thang điểm ghi nhận tiên lượng tử vong của bệnh nhân hơn 90%.

Trước tình huống nguy kịch, ê kíp điều trị quyết định triển khai liệu pháp thay thế thận liên tục (CRRT - Continuous Renal Relacement Therapy). Đây là giải pháp tối ưu để hỗ trợ hồi sức bệnh nhân suy đa tạng.

Sau 72 giờ lọc máu liên tục, các bác sĩ ghi nhận chức năng các cơ quan của bệnh nhân T. dần cải thiện, huyết động ổn định.

Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi sát sao, dự kiến sẽ xuất viện vào đầu tuần tới.

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Huy Cường - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, cho biết: “Viêm tụy cấp là một bệnh phổ biến. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân kém đáp ứng quy trình hồi sức thông thường và kèm theo rối loạn đông máu, quá trình điều trị vô cùng khó khăn. Liệu pháp thay thế thận liên tục chính là giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp loại bỏ độc tố và ổn định tình trạng bệnh nhân”.

Được biết, khoa Gây mê hồi sức của Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã áp dụng quy trình lọc máu liên tục từ năm 2021. Từ đó đến nay, phương pháp này đã cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao.