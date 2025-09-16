Gia Lai tăng cường điều trị tại chỗ và quản lý chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(GLO)- Trước tình trạng quá tải tại Khoa Ung bướu-Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai do chuyển bệnh nhân đến không hợp lý, Sở Y tế có công văn số 2351/SYT-NVY về việc tăng cường điều trị tại chỗ và quản lý công tác chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ quy định về chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 1-1-2025 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn hiện hành; tăng cường năng lực điều trị tại chỗ, chủ động theo dõi, quản lý và chăm sóc người bệnh theo đúng khả năng chuyên môn, nhân lực và thiết bị hiện có.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ chuyển bệnh nhân trong những trường hợp thật sự cần thiết, khi tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, cần can thiệp chuyên sâu hoặc có chỉ định tái khám định kỳ từ tuyến trên. Không chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp bệnh mạn tính đã có chẩn đoán rõ ràng, phác đồ điều trị ổn định, các trường hợp chăm sóc giảm nhẹ mà đơn vị đủ năng lực theo dõi, điều trị theo cấp chuyên môn kỹ thuật.

Sở Y tế Gia Lai chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ chuyển bệnh nhân trong những trường hợp thật sự cần thiết, khi tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, cần can thiệp chuyên sâu. Ảnh: Như Nguyện

Đối với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo của Sở Y tế tại Thông báo số 16/TBSYT ngày 12-8-2025, chủ động rà soát và chuyển những người bệnh đã ổn định về tuyến dưới để tiếp tục theo dõi và điều trị, nhằm tập trung nguồn lực cho các trường hợp bệnh nặng, phức tạp. Việc chuyển người bệnh về tuyến dưới cần được tổ chức thực hiện một cách khoa học, đảm bảo tính liên tục, hiệu quả trong điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; cung cấp thông tin liên lạc (số điện thoại trực) của các khoa/phòng chuyên môn để các đơn vị tuyến dưới có thể liên hệ hội chẩn, tư vấn kịp thời; đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận hội chẩn, tư vấn chuyên môn khi các đơn vị tuyến dưới có yêu cầu

Trước đó, Sở Y tế có thông báo số 16/TB-SYT ngày 12-8-2025 chỉ đạo các đơn vị hạn chế chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không cần thiết và yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai chủ động chuyển người bệnh đã ổn định về tuyến dưới. Tuy nhiên, đến ngày 31-8-2025, Sở Y tế nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai về tình trạng bệnh nhân ung thư giai đoạn chăm sóc giảm nhẹ-có thể điều trị hiệu quả tại tuyến cơ sở nhưng vẫn được chuyển đến không hợp lý gây quá tải nghiêm trọng tại Khoa Ung bướu, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và gây lãng phí không cần thiết các nguồn lực của ngành.