Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chiều 16-9, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Bình Hiệp nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo thông tin tại buổi làm việc, thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Hiệp đã tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế của xã duy trì ổn định. Tổng giá trị sản phẩm các ngành sản xuất chính ước đạt trên 823 tỷ đồng, tăng 6,85% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 94,66% dự toán tỉnh giao. Xã đã chủ động nghiên cứu, đề xuất mở rộng không gian phát triển với các khu, cụm công nghiệp và logistics.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,57%. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục từ 9 trường xuống còn 3 trường và giảm số thôn từ 16 xuống còn 9 thôn được triển khai bước đầu ổn định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hiệp Lê Minh Lực báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã duy trì hoạt động hiệu quả với 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (4.494/4.494 hồ sơ); tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,04%; tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%; hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 94,5%.

Tại buổi làm việc, xã Bình Hiệp kiến nghị, đề xuất Trung ương sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức. Phân bổ kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư do huyện Tây Sơn cũ làm chủ đầu tư về cho xã để hoàn thiện giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán các công trình, trọng tâm là tuyến đường Tây Sơn - Cát Hiệp.

Bổ sung quy hoạch và bố trí danh mục đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 tuyến đường trục kết nối từ đường dẫn cao tốc Bắc - Nam/QL 19B đi xã Hòa Hội (dài khoảng 7,8 km). Bố trí khoảng 12 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Khu chứng tích Thuận Ninh. Có chủ trương tạm giao 43 ha đất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn M6 thiếu đất sản xuất.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị xã Bình Hiệp đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xã cần rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức đúng năng lực, sở trường và vị trí việc làm; đẩy mạnh ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và số hóa hồ sơ cán bộ. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Về phát triển kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu xã tập trung tạo chuyển biến ở các lĩnh vực tạo nguồn thu và việc làm. Tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Trên lĩnh vực công nghiệp và logistics, địa phương phối hợp hoàn thiện quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, biến các định hướng phát triển thành mô hình, dự án sinh lời và tạo việc làm thực tế.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương lưu ý xã tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; khai thác lợi thế cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và tích cực hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đồng thời, giữ vững an ninh trật tự, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, không để phát sinh "điểm nóng"; đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhằm nắm chắc tâm tư nhân dân, giải quyết dứt điểm vướng mắc ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã đến dâng hương tại Di tích Chiến thắng Thuận Ninh; thăm, tặng quà cho 2 hộ gia đình đang xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.