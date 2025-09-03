Danh mục
Thời sự - Sự kiện

Thời sự quốc tế

Thời sự quốc tế

Trận lở đất vùi lấp hơn 1.000 dân làng ở Sudan, chỉ 1 người sống sót

QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Một trận lở đất tại làng Tarasin, vùng núi Marra ở phía Tây Sudan, đã san phẳng toàn bộ khu dân cư, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và chỉ duy nhất một người sống sót.

Ngày 1-9, theo hãng tin AFP, Phong trào Giải phóng Sudan/Quân đội (SLM) cho biết trận thảm họa lở đất xảy ra vào ngày 31-8 (giờ địa phương), sau nhiều ngày mưa lớn liên tục đã san phẳng ngôi làng Tarasin ở dãy núi Marra và "phá hủy hoàn toàn" một phần của khu vực nổi tiếng với nghề trồng cam quýt.

lo-dat-sudan.jpg
Trận lở đất kinh hoàng cướp đi gần như toàn bộ sinh mạng cư dân làng Tarasin thuộc huyện Amo, Trung Darfur. (Ảnh: BNO News)

Thông tin ban đầu cho thấy tất cả cư dân trong làng, ước tính hơn 1.000 người đã thiệt mạng và chỉ có 1 người sống sót. Đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế khẩn cấp hỗ trợ tìm kiếm thi thể các nạn nhân, trong đó có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Ông Minni Minnawi, thống đốc vùng Darfur theo phe quân đội, gọi trận lở đất là "thảm kịch nhân đạo vượt ra ngoài ranh giới khu vực".

"Chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân đạo quốc tế khẩn trương can thiệp và cung cấp hỗ trợ vào thời điểm quan trọng này, vì thảm kịch trên vượt quá những gì mà người dân chúng tôi có thể chịu đựng", ông nói.

Điều trớ trêu là nhiều người dân vốn chạy trốn khỏi cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF ở bang Bắc Darfur đã tìm đến khu vực núi Marra để trú ẩn. Tuy nhiên, vùng đất này vốn thiếu lương thực, thuốc men nay lại trở thành mồ chôn của hàng nghìn phận người.

Trong 2 năm nội chiến, hơn một nửa dân số Sudan đã rơi vào cảnh thiếu ăn nghiêm trọng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Thành phố Al-Fashir, thủ phủ bang Bắc Darfur, hiện vẫn bị đặt dưới làn đạn.

Nội chiến bùng phát ở Sudan kể từ tháng 4-2023, Sudan đã bị tàn phá bởi cuộc chiến nổ ra do cuộc tranh giành quyền lực giữa Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan và cấp phó cũ của ông, chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Daglo.

Lực lượng SLM hầu như đứng ngoài các cuộc giao tranh, song vẫn kiểm soát một số khu vực tại dãy núi cao nhất ở Sudan.

Các tổ chức cứu trợ quốc tế hiện gần như không thể tiếp cận phần lớn vùng Darfur, trong đó có khu vực xảy ra lở đất, do ảnh hưởng của xung đột. Điều này sẽ khiến việc vận chuyển viện trợ nhân đạo khẩn cấp gặp nhiều khó khăn.

null