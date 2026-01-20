Thủ tướng Nhật Bản thông báo tổng tuyển cử sớm vào ngày 8-2

(GLO)- Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện vào cuối tuần này, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm diễn ra vào tháng sau.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-1, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thông báo sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử toàn quốc vào ngày 8-2 nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri đối với các kế hoạch tăng chi tiêu, cắt giảm thuế và chiến lược an ninh mới, đẩy nhanh tăng cường năng lực quốc phòng.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Takaichi cho biết sẽ giải tán Hạ viện gồm 465 thành viên vào ngày 23-1, ngày khai mạc phiên họp thường kỳ của Quốc hội năm nay, để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm.

Bà cũng khẳng định mục tiêu giành được đa số phiếu cho liên minh Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử. Do đó, chiến dịch tranh cử chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 27-1.

“Việc giải tán Hạ viện Nhật Bản không phải là một quyết định trốn tránh, cũng không phải sự trì hoãn mà là cùng với người dân định đoạt tương lai của Nhật Bản.

Tôi muốn hỏi ý kiến của người dân một cách trực tiếp xem liệu họ có tin tưởng giao quyền điều hành đất nước cho tôi, Sanae Takaichi hay không” - Thủ tướng Nhật Bản phát biểu.

Bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào ngày 21-10-2025. Nội các của bà hiện có tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Theo nhật báo Asahi Shimbun, cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 8-2 tới sẽ xoay quanh một số vấn đề mà người dân Nhật Bản quan tâm như: những biện pháp được bà Takaichi đưa ra để chống nạn lạm phát; các chính sách tài chính “có trách nhiệm và chủ động” được bà ban hành và mối quan hệ đang ngày một xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Trong cuộc bầu cử, bà Sanae Takaichi hy vọng sẽ tận dụng tỷ lệ ủng hộ cao của nội các để tìm kiếm sự ủng hộ của người dân nhằm triển khai thuận lợi các chính sách đã đề ra như “chính sách tài khóa chủ động có trách nhiệm” và khuôn khổ mới của liên minh cầm quyền.

Cuộc bầu cử sớm dự kiến ​​sẽ được tổ chức chưa đầy 1,5 năm sau cuộc bầu cử Hạ viện trước đó vào tháng 10-2024. Theo Hiến pháp Nhật Bản, các thành viên Hạ viện có nhiệm kỳ 4 năm trừ khi Hạ viện bị giải tán.