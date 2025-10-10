Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu về mức độ tin tưởng vào AI

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Theo World AI Index 2025 (WIN), Việt Nam đứng thứ 6/40 quốc gia, thứ 3 toàn cầu về mức độ tin tưởng vào AI và thứ 5 về khả năng chấp nhận AI. Những con số này không chỉ nói về công nghệ, mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, sẵn sàng và tự tin của người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thông tin từ Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng cho thấy, những năm gần đây, Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế ngày càng cao trên bản đồ AI thế giới.

Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu 2024 của Oxford Insights, Việt Nam xếp thứ 59/193 quốc gia, thuộc top 5 ASEAN và 3 năm liên tiếp vượt ngưỡng trung bình toàn cầu. Đây là thành quả đáng tự hào, phản ánh tầm nhìn chiến lược, nỗ lực kiên định của Chính phủ, doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia Việt Nam.

cac-gian-hang-gioi-thieu-giai-phap-ai-ben-le-dien-dan-tri-tue-nhan-tao-viet-nam-ai360-2025.jpg
Các gian hàng giới thiệu giải pháp AI bên lề Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam-AI360 2025 diễn ra ngày 9-10. Ảnh: NDO

Dòng vốn đầu tư và ứng dụng AI cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Chỉ trong 1 năm, vốn đầu tư vào doanh nghiệp AI trong nước đã tăng gấp 8 lần, từ 10 triệu USD (năm 2023) lên 80 triệu USD (năm 2024).

AI đang hiện diện trong mọi lĩnh vực: tài chính, y tế, thương mại điện tử, sản xuất, đô thị thông minh…, góp phần giải quyết các bài toán thực tế của quốc gia.

Được biết, Chính phủ Việt Nam xác định AI là một trong những trụ cột của công nghiệp công nghệ số quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang cập nhật Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, đồng thời chuẩn bị trình dự thảo Luật về AI. Đây là một bước tiến quan trọng để hoàn thiện thể chế, đảm bảo AI được phát triển minh bạch, an toàn và có trách nhiệm.

