Uzbekistan sẽ tinh giản 2.141 biên chế khi ứng dụng AI trong quản lý nhà nước

(GLO)- Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev vừa ký sắc lệnh về các biện pháp tối ưu hóa số lượng vị trí quản lý trong các cơ quan hành pháp thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo đó, 2.141 biên chế sẽ bị cắt giảm khi quốc gia này ứng dụng AI trong quản lý nhà nước.

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Ảnh: baochinhphu.vn

Với sắc lệnh trên, nhiều cơ quan ở Uzbekistan phải chịu ảnh hưởng lớn. Cụ thể, Ủy ban Thuế Nhà nước với 498 biên chế bị cắt; Bộ Tài nguyên nước giảm 224; Bộ Nông nghiệp giảm 200.

Ngoài ra, Bộ Việc làm và giảm nghèo sẽ bị cắt giảm 163 biên chế; Bộ Sinh thái, Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu giảm 176; Bộ Tư pháp giảm 197 biên chế...

Được biết, sắc lệnh của Tổng thống Uzbekistan được công bố trên cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia của nước này. Bộ Việc làm Uzbekistan sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Công đoàn hỗ trợ tìm việc làm mới cho các nhân sự bị ảnh hưởng.

null