Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội LHPN tỉnh Gia Lai nhân dịp 20-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025).

hinh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Kim Hường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội LHPN tỉnh vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã nhanh chóng ổn định bộ máy hoạt động; phối hợp cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ được giao.

Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã tặng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Cùng với đó, mong muốn Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để lãnh đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, UBND tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tỉnh nhà vừa phát triển kinh tế, chăm sóc gia đình, vừa tham gia các hoạt động xã hội thuận lợi, hiệu quả.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

Chính trị

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

null