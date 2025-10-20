Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội LHPN tỉnh Gia Lai nhân dịp 20-10

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Kim Hường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội LHPN tỉnh vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã nhanh chóng ổn định bộ máy hoạt động; phối hợp cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ được giao.

Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã tặng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Cùng với đó, mong muốn Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để lãnh đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, UBND tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tỉnh nhà vừa phát triển kinh tế, chăm sóc gia đình, vừa tham gia các hoạt động xã hội thuận lợi, hiệu quả.