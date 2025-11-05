Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

Hơn 40 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di dời sau khi mưa lớn do bão Kalmaegi gây ra đã gây ngập lụt nhiều vùng miền trung Philippines.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Toàn bộ các thị trấn trên đảo Cebu đã bị ngập lụt vào thứ Ba, trong khi ô tô, xe tải và thậm chí cả những container vận chuyển khổng lồ bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ bùn lầy. Chỉ riêng tại tỉnh Cebu, 39 người đã được xác nhận tử vong bởi quan chức thông tin của tỉnh, bà Ainjeliz Orong. Bà cho biết con số này không bao gồm số người tử vong tại thành phố Cebu, thủ phủ của tỉnh, vốn được thống kê riêng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video. Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề khi quét qua Philippines. Video: AFP

Ít nhất năm trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở các tỉnh khác, bao gồm một người dân lớn tuổi bị chết đuối ở tầng trên của ngôi nhà của họ ở tỉnh Leyte và một người đàn ông bị cây đổ đè trúng ở Bohol.

Quân đội Philippines xác nhận một chiếc trực thăng được triển khai để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn liên quan đến bão Kalmaegi đã bị rơi trên đảo Mindanao, 6 người thiệt mạng.

Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng bom dẫn đường FAB-500 để tấn công các cứ điểm của Ukraine gần khu định cư Rodynskoye thuộc vùng Donetsk.

"Lực lượng không quân đã tiến hành một cuộc tấn công bằng bom dẫn đường FAB-500 vào các cứ điểm và vị trí tập trung nhân lực của đối phương. Mục tiêu chỉ định đã bị đánh trúng tại thời điểm đối phương triển khai quân số lớn nhất", phía Nga cho biết.

Nga dùng bom dẫn đường FAB-500 tập kích cứ điểm của Ukraine tại Donetsk. Video: Zvezda

FAB-500 M62 có trọng lượng 500kg và hiện là một trong những loại bom có sức công phá lớn nhất của quân đội Nga. Loại bom này thường được sử dụng để xuyên phá các boong-ke và phá hủy các phương tiện thiết giáp của đối phương.

ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 4-11, Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia ASEAN lần thứ 43 (ASEANAPOL) đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan, tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, buôn người, tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, nhằm bảo vệ người dân và giữ vững an ninh khu vực.

Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 43. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Sự kiện do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đăng cai từ ngày 3-7/11, quy tụ hơn 200 đại biểu từ các nước ASEAN, đối tác đối thoại và quan sát viên quốc tế. Đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiêm Chánh Văn phòng Interpol Việt Nam, dẫn đầu tham dự hội nghị.

Với chủ đề “Hợp tác trong Hành động: Triệt phá lừa đảo, Ngăn chặn gian lận và Bảo vệ người dân”, hội nghị năm nay tập trung vào các thách thức an ninh nổi bật trong khu vực, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy, buôn người, tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến.

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) ngày 4-11 cho biết đã đóng băng tài sản trị giá 2,75 tỷ đô la Hong Kong (hơn 352 triệu USD) có liên quan đến Tập đoàn Prince do ông trùm Campuchia gốc Trung Quốc Trần Chí điều hành.

Trần Chí, người điều hành Tập đoàn Prince Ảnh: Guardian

Cảnh sát Hong Kong cho biết việc đóng băng tài sản liên quan đến một đường dây bị nghi dính líu gian lận viễn thông xuyên biên giới quốc tế và hoạt động rửa tiền, dựa trên thông tin tình báo và dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn.

Theo tuyên bố, Bộ phận Tình báo và Điều tra Tài chính Hong Kong vẫn đang tiếp tục điều tra, nhưng chưa có ai bị bắt giữ. Ít nhất 18 công ty Hong Kong bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì có liên quan tới Tập đoàn Prince. Trong số này có 2 công ty niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings.

Gần 200 tên lửa Tomahawk của Mỹ xuất hiện ở vùng Caribe

Một vụ thử tên lửa Tomahawk. Ảnh: Gov.uk

Hải quân Mỹ đã mở rộng sự hiện diện quân sự tại vùng biển Caribe khi triển khai nhiều tàu chiến và hàng trăm tên lửa Tomahawk tới gần Venezuela. Theo tờ Newsweek, các lực lượng Mỹ tại vùng Caribe đang mang theo 115 tên lửa hành trình Tomahawk. Với sự xuất hiện của 3 tàu khu trục hộ tống tàu sân bay USS Gerald R. Ford, số lượng Tomahawk dự kiến ​​sẽ tăng thêm khoảng 70 tên lửa.

Con số gần 200 tên lửa Tomahawk tương đương với mức Mỹ đã sử dụng trong các chiến dịch quân sự trước đây như vụ ném bom Nam Tư vào năm 1999, sử dụng 218 tên lửa Tomahawk và cuộc can thiệp vào Libya năm 2011, dùng khoảng 150 tên lửa.