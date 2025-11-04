Tin thế giới sáng 4-11: Bloomberg: Anh gửi thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine

(GLO)- Ukraine tấn công đơn vị Nga trên giàn khoan ở Biển Đen; Ukraine sắp mở văn phòng xuất khẩu vũ khí ở châu Âu; Bloomberg: Anh gửi thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine; Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện hợp tác với Mỹ; là những thông tin nổi bật sáng 4-11-2025.

Ukraine tấn công đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Nga đóng trên giàn khoan ở Biển Đen

Hải quân Ukraine cho biết họ đã tấn công một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Liên bang Nga đóng trên giàn khoan Sivash ở Biển Đen.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 3-11 dẫn thông báo của Hải quân nước này cho biết: “Bên cạnh việc phá hủy thiết bị trinh sát và giám sát của Liên bang Nga, một tổ đội tên lửa chống tăng của đối phương cũng đã bị tiêu diệt”.

Hải quân Ukraine tấn công giàn khoan Sivash ở Biển Đen. Video: The Kyiv Post

Theo thông báo cáo, phía Liên bang Nga đang cố gắng mô tả vụ việc này như một chiến thắng bằng cách chia sẻ đoạn video cho thấy một xuồng của Hải quân Ukraine bị thiết bị bay không người lái (UAV) Lancet tấn công. Nhưng theo phía Ukraine, họ đã triển khai thành công một thiết bị bay không người lái cảm tử trong đòn đánh này và Hải quân Ukraine đã công bố hình ảnh từ thiết bị bay không người lái làm bằng chứng cho chiến dịch.

Ukraine sắp mở văn phòng xuất khẩu vũ khí ở châu Âu

Ngày 3-11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ thành lập các văn phòng xuất khẩu vũ khí và sản xuất vũ khí chung tại Berlin và Copenhagen trong năm nay.

Mẫu drone hải quân do Ukraine phát triển. Ảnh: euronews

Kiev đang mở rộng quy mô ngành công nghiệp quốc phòng nội địa đang phát triển mạnh mẽ của mình với sự hỗ trợ từ các đối tác phương Tây trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với các lực lượng Nga trong năm thứ tư của cuộc chiến với Moscow.

Phát biểu với các phóng viên tại Kiev, ông Zelensky cho biết máy bay không người lái hải quân và hệ thống pháo binh nằm trong số những vũ khí mà Kiev có thể xuất khẩu.

Bloomberg: Anh gửi thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine

Hãng Bloomberg ngày 3-10 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Anh gần đây đã tiếp tục viện trợ cho Ukraine thêm nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow nhằm giúp Kiev duy trì chiến dịch tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga.

Tên lửa hành trình Storm Shadow Ảnh: AFP

Khi Nga ngày càng chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt, Anh và các đồng minh phương Tây muốn cho Tổng thống Vladimir Putin thấy rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine sẽ kéo dài lâu hơn khả năng Nga duy trì chiến tranh, theo Bloomberg.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định không gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Anh và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin của Bloomberg.

Israel tiếp tục không kích Gaza

Ảnh minh họa: Reuters

Bất chấp phản đối và cảnh báo quốc tế, ngày 3-11, quân đội Israel tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc không kích vào dải Gaza, gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực về nguy cơ tái diễn xung đột đẫm máu.

Truyền thông Palestine cho biết, ít nhất 3 trẻ em đã bị thương trong cuộc tập kích do máy bay không người lái Israel tiến hành vào khu vực Shujaiya, ngoại ô phía Đông thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza. Cuộc tấn công được tiến hành vài giờ sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân nước này đã tập kích và hạ sát một số đối tượng tình nghi vượt qua đường ranh giới Vàng do quân đội Israel lập ra ở phía Nam dải Gaza.

Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện hợp tác với Mỹ

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei Ảnh: Reuters

Đại giáo chủ Iran ngày 3-11 nêu rõ một trong những điều kiện tiên quyết để quốc gia Hồi giáo chấp nhận hợp tác với Mỹ.

Phát biểu trong buổi tiếp một số học giả và sinh viên Đại học tại thủ đô Tehran, Đại giáo chủ Iran nêu rõ điều này chỉ có thể xảy ra khi Washington hoàn toàn chấm dứt sự ủng hộ dành cho Israel, rút lực lượng ra khỏi các căn cứ đang đồn trú tại khu vực và từ bỏ chính sách can thiệp vào các công việc nội bộ của khu vực.

Tuyên bố của Đại giáo chủ Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây khẳng định sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận với Iran về vấn đề hạt nhân.

Brazil huy động quân đội bảo đảm an ninh cho COP30

Ngày 3-11 (giờ địa phương), Tổng thống Brazil Lula da Silva ký sắc lệnh cho phép triển khai các lực lượng vũ trang trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), dự kiến tổ chức tại thành phố Belém, bang Pará, từ ngày 2 đến 23-11.

Một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua một nhóm nhà hoạt động Greenpeace trên đường đến Belém, nơi diễn ra COP30, tại Brasília. Ảnh: livemint

Biện pháp này được thực hiện theo đề nghị của Thống đốc bang Pará, Helder Barbalho, nhằm bảo đảm trật tự và an ninh trong giai đoạn chuẩn bị cũng như suốt thời gian hội nghị.