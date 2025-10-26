Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Tổng thống Mỹ tin tưởng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Tổng thống Mỹ cho biết, hai bên có cơ hội tốt để đạt được một thỏa thuận thực sự toàn diện; tin tưởng khả năng đạt được "thỏa thuận toàn diện" với Trung Quốc để chấm dứt căng thẳng thương mại.

Theo New Straits Times, ngày 26-10, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, Washington và Bắc Kinh đang tiến gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại để trình lên lãnh đạo hai nước xem xét.

quan-he-thuong-mai.jpg
Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán thương mại tại Malaysia. Nguồn: Getty Images

Phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN, ông Jamieson Greer tuyên bố: “Chúng tôi đã thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, về đất hiếm và nhiều chủ đề khác. Tôi tin rằng chúng ta đang ở rất gần thời điểm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ mang lại những kết quả tích cực trong tuần tới".

Ông Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc Lý Thành Cương bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, cũng như các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia.

Đây là vòng thảo luận trực tiếp thứ 5 giữa hai bên kể từ tháng 5-2025 diễn ra trong bối cảnh cả hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại..

Trước đó, ngày 25-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng khả năng đạt được "thỏa thuận toàn diện" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.

Trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết: "Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội rất tốt để đạt được một thỏa thuận thực sự toàn diện”.

