Tăng sức mua tại Quy Nhơn trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ

(GLO)-Trước thông tin cơn bão Kalmaegi được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực miền Trung, trong đó có tỉnh Gia Lai, những ngày qua, người dân phố biển Quy Nhơn chủ động mua sắm, tích trữ hàng hóa thiết yếu để ứng phó với mưa bão.

Ghi nhận sáng 4-11 tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, lượng khách đến mua sắm tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Theo ông Nguyễn Danh Nhân-Giám đốc Co.opmart Quy Nhơn và An Nhơn-siêu thị đã huy động 100% cán bộ, nhân viên làm việc để kịp thời phục vụ nhu cầu người dân.

Mới 8 giờ sáng, người dân tranh thủ mua rau xanh, thực phẩm tươi tại Co.opmart Quy Nhơn để dự trữ cho những ngày mưa bão. Ảnh: Thảo Khuy

“Chúng tôi đã chủ động dự trữ nguồn hàng thiết yếu, nhất là nhóm thực phẩm tươi sống và đồ khô, với số lượng tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Ngoài ra, Co.opmart cũng dự trữ thêm nguồn hàng để kịp thời cung ứng phục vụ công tác hỗ trợ, cứu trợ của địa phương khi bão lũ xảy ra"-ông Nhân cho biết.

Theo đại diện siêu thị, trong 2 ngày qua, sức mua tăng mạnh, tập trung vào các mặt hàng mì gói, lương thực, thực phẩm khô cùng đèn pin, đèn sạc phục vụ phòng khi mất điện.

Đáng chú ý, đúng thời điểm này, Co.opmart vừa đưa vào hoạt động trang bán hàng trực tuyến mới, nên lượng đơn hàng qua kênh online tăng gấp 10 lần so với trước. Hình thức này giúp người dân thuận tiện đặt mua tại nhà, hạn chế ra ngoài trong thời tiết xấu và tránh tình trạng chen lấn khi mua sắm trực tiếp.

Cùng với nhiều khách hàng khác tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, chị Võ Thị Thanh Trà (phường Quy Nhơn) cũng tranh thủ mua thêm một số mặt hàng thiết yếu để dự phòng.

“Để ứng phó với bão Kalmeagi, tôi mua thêm ít mì gói, bánh mì và một ít bánh, hạt, còn rau thì nhà tự trồng. Ai cũng muốn tích trữ một phần thực phẩm phòng khi không ra ngoài được”-chị Trà chia sẻ.

Cùng chung tâm lý chủ động, ông Cao Thanh Hà (phường Quy Nhơn) cho hay: “Vợ chồng tôi là cán bộ về hưu, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn ít đồ ăn khô, nước uống, đủ dùng khoảng một tuần để yên tâm”.

Không chỉ ở siêu thị, các chợ truyền thống quanh thành phố cũng đông đúc hơn. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân (phường Quy Nhơn) đang mua hàng tại chợ Quân Trấn chia sẻ: “Theo kinh nghiệm của tôi, trước bão mà trời càng đẹp thì càng phải cảnh giác. Năm nào cũng có bão nhưng tôi vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng - mua ít lương thực, thuốc men, nước sát khuẩn và men tiêu hóa để phòng khi cần”.

Người nhiều dân cũng chuẩn bị nước uống đóng chai. Ảnh: Thảo Khuy

Các tiểu thương tại chợ cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh. Bà Nguyễn Thị Thạch-tiểu thương bán hàng tạp hóa tại chợ Quân Trấn-cho biết: “Sáng giờ bán rất chạy, nhất là nước lọc, bánh mì, mì tôm, trứng… Ai cũng tranh thủ mua sớm để phòng khi bão vào khó ra chợ”.

Người dân mua sắm tại chợ Quân Trấn vào trưa 4-11. Ảnh: Thảo Khuy

Không khí khẩn trương nhưng vẫn trật tự, người dân Quy Nhơn đang thể hiện tinh thần chủ động, bình tĩnh ứng phó, đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định trước khi bão đổ bộ.