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Lãnh đạo xã Ia Pa đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 14-7, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân trên địa bàn.

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Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Lê Tiến Mạnh đã thông báo đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng đầu năm; đồng thời trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các buổi đối thoại trước.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, người dân trong xã đã gửi đến hội nghị 14 ý kiến, kiến nghị. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: có chính sách hỗ trợ nông dân bị thiệt hại hoa màu do cơn bão số 13 cuối năm 2025 và cơn mưa lớn trái mùa đầu năm 2026; chế độ, chính sách cho người tham gia kháng chiến, cộng tác viên dân số thôn, làng; tình trạng trẻ em thả diều trên các tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; nhiều bất cập trong làm sổ đỏ; tranh chấp đất đai...

Người dân cũng bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, làm mương thoát nước; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn, làng tạo điều kiện cho người dân hội họp, sinh hoạt tập thể; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thôn, làng...

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Người dân thẳng thắn nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Các ý kiến, kiến nghị của người dân được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể xã trả lời thấu đáo ngay tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Rơ Chăm La Ni ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị mang tính xây dựng của người dân. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy xã Rơ Chăm La Ni chỉ đạo: Ngay sau hội nghị, các ban, ngành cần rà soát, xử lý dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân, không để tình trạng kiến nghị kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Hệ thống chính trị thôn sau sáp nhập cần đề cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ trong xây dựng nông thôn mới, chung sức cùng chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

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