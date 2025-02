Hội ý nghiệp vụ về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 25-2, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổ chức hội ý nghiệp vụ về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Tây Nguyên. Trung tướng Phạm Thế Tùng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc.