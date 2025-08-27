Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

Khoảng 900 cây nhãn của gia đình anh Đặng Quang Hải (thôn Kim Năng) đang ra trái. Ảnh: Vũ Chi

Đất cằn cho quả ngọt

Ghé thăm vườn cây ăn trái rộng 3 ha của gia đình anh Đặng Quang Hải (thôn Kim Năng), chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi trên vùng đất cằn xưa nay chỉ quen với cây mì, mía, điều, nay đã bao phủ bởi màu xanh mướt của nhãn, ổi, dừa, cây nào cũng sai trĩu quả.

Anh Hải chia sẻ: Toàn bộ diện tích này trước đây gia đình đã thử nghiệm với nhiều loại cây trồng khác nhau như mía, mì, dưa hấu, rau xanh nhưng do đất đai cằn cỗi, năng suất cây trồng thấp, giá cả lại bấp bênh nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2020, sau chuyến đi chơi tại nhà một người bạn tại tỉnh Quảng Ngãi, biết đến giống ổi lê thơm, ngon, anh đã quyết định mua thử nghiệm 500 cây giống về trồng trên diện tích 1 ha của gia đình.

May mắn mỉm cười với vợ chồng anh khi cây ổi sinh trưởng phát triển tốt. “Sau hơn 1 năm, ổi bắt đầu cho thu hoạch. Mời bà con hàng xóm ăn thử, ai cũng tấm tắc khen ngon, những đơn hàng đầu tiên giúp tôi cảm nhận được hướng đi của mình là đúng đắn. Hiện bình quân mỗi tháng tôi thu hoạch 1,5-2 tấn quả, thời kỳ cao điểm có thể thu hoạch tới 2-3 tạ quả/ngày, cung cấp cho các chợ trên địa bàn xã và các địa phương lân cận với giá bán từ 20-25 nghìn đồng/kg”-anh Hải phấn khởi cho hay.

Với 3 ha cây ăn trái, anh Hải lắp đặt 18 tấm pin năng lượng mặt trời phục vụ tưới tiêu. Ảnh: Vũ Chi

Năm 2021, anh tiếp tục chuyển đổi 2 ha diện tích còn lại sang trồng cây nhãn Hương Chi với khoảng 3.000 gốc. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc, thấy giống nhãn này có nhiều nhược điểm, đặc biệt hay nứt quả khi gặp trời mưa nên anh đã tiến hành cắt ghép, lai tạo giống nhãn T6.

Năm 2024, gần 300 cây nhãn T6 cho thu bói với sản lượng 15 tấn, giá bán 30.000 đồng/kg. Trong vườn của anh hiện có 900 cây nhãn đang ra trái, khoảng 2 tháng nữa sẽ đến kỳ thu hoạch, ước sản lượng hơn 30 tấn.

Anh Hải cũng đặc biệt chú trọng đến việc sản xuất theo hướng hữu cơ và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cắt tỉa cành thường xuyên để cây ra trái gối vụ, đảm bảo cung cấp sản phẩm thường xuyên cho thị trường. Năm 2023, sản phẩm ổi lê Hải Hưng của gia đình anh Hải đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Với diện tích nhãn, anh đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Anh Tạ Văn Viền (bìa phải, thôn Kim Năng) cùng ông Đinh Văn Mạnh phấn khởi vì diện tích nhãn xuống giống được 2 tháng đang sinh trưởng tốt. Ảnh: Vũ Chi

Liên kết phát triển sản xuất

Với mục tiêu xây dựng chuỗi liên kết, hướng đến phát triển bền vững cây ăn trái, đầu tháng 8 vừa qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng được thành lập có 16 thành viên. Ngành nghề kinh doanh là cung cấp cây giống, cây ăn trái các loại; cung cấp kỹ thuật và phân bón bảo vệ thực vật; thiết kế và lắp đặt hệ thống tưới công nghệ cao; sản xuất và chế biến hoa quả theo tiêu chuẩn VietGAP, OCOP. Anh Hải được bầu làm Giám đốc HTX. Hiện các thành viên HTX đang triển khai trồng 6 ha cây ăn trái. Trong đó chủ yếu là nhãn, ổi và dừa.

Vừa xuống giống 1 ha cây nhãn T6 được 2 tháng, anh Tạ Văn Viền (thôn Kim Năng) phấn khởi cho hay: “Sau khi được “mục sở thị” vườn cây ăn trái của gia đình anh Hải, tôi đã quyết định chặt bỏ 1 ha điều kém hiệu quả chuyển sang trồng nhãn. Trong giai đoạn nhãn còn nhỏ, để lấy ngắn nuôi dài, tôi trồng xen thêm chanh dây. Tham gia HTX, tôi được cung ứng giống đảm bảo chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt, HTX ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trái cây của hội viên nên tôi rất yên tâm”.

Cũng quyết định chuyển đổi 5 sào mía sang trồng nhãn vào đầu tháng 6 vừa qua, ông Đinh Văn Mạnh (thôn Kim Năng) cho rằng: HTX là chỗ dựa vững chắc để bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Giống như các thành viên khác, ngay sau khi xuống giống, ông được HTX tư vấn, hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước, lắp đặt pin năng lượng mặt trời phục vụ tưới tiêu nên tiết kiệm được tiền điện và chi phí thuê nhân công chăm sóc.

Cây trồng nhờ vậy phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 100%. Ông dự tính sẽ dần chuyển đổi toàn bộ 7 ha đất canh tác sang trồng cây ăn trái để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

“Mong muốn lớn nhất của HTX là được chính quyền địa phương, ngành chức năng quan tâm, có chính sách hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp, giúp bà con mạnh dạn phát triển sản xuất, làm giàu cho quê hương”-ông Mạnh kỳ vọng.

Đến dự lễ ra mắt HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng, Chủ tịch UBND xã Ia Pa Lê Tiến Mạnh cho biết: Liên kết đang trở thành hướng đi chủ đạo nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách bền vững. HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng ra đời là bước tiến mới, đánh dấu sự thay đổi trong nhận thức của người nông dân về vai trò của kinh tế tập thể. Sự ra đời của HTX sẽ tạo điều kiện xây dựng chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Thời gian tới, xã sẽ chỉ đạo các ban, ngành rà soát các nguồn vốn, chương trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất thúc đẩy HTX ngày càng phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.