Phường Ayun Pa tổ chức mừng thọ 247 người cao tuổi

(GLO)- Ngày 10-4, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ mừng thọ cho 247 cụ từ 70 đến trên 100 tuổi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ayun Pa Trịnh Văn Lương trao quà mừng thọ cho người cao tuổi. Ảnh: Nguyễn Sang

Theo đó, lãnh đạo phường Ayun Pa đã chúc thọ, mừng thọ 247 người cao tuổi; trong đó có 8 cụ trên 100 tuổi; 11 cụ tròn 95 tuổi; 16 cụ 85 tuổi; 45 cụ 80 tuổi; 46 cụ 75 tuổi và 121 cụ 70 tuổi.

Riêng các cụ tròn 90 tuổi sẽ nhận bằng chúc thọ của Chủ tịch UBND tỉnh; các cụ tròn 100 tuổi sẽ nhận bằng chúc thọ của Chủ tịch nước. Các phần quà và bằng chúc thọ sẽ do đoàn công tác của tỉnh trực tiếp trao vào dịp Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 6-6 tới.

Lễ chúc thọ, mừng thọ là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền địa phương đối với người cao tuổi; qua đó động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

