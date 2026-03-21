Phường Pleiku học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa anh đào Nhật Bản

(GLO)- Ngày 20-3, UBND phường Pleiku đã tổ chức đoàn công tác đến tham quan, học tập kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây hoa anh đào Nhật Bản tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn (xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai).

Tham gia đoàn có lãnh đạo UBND phường, đại diện các cơ quan chuyên môn cùng Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường.

Tại buổi làm việc, đoàn được đơn vị hướng dẫn giới thiệu chi tiết về đặc điểm sinh trưởng của cây hoa anh đào Nhật Bản; quy trình ươm giống, chăm sóc, thuần dưỡng; cũng như các kỹ thuật trồng, cắt tỉa và phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, đoàn còn trực tiếp tham quan khu vực vườn ươm để tìm hiểu thực tế quy trình chăm sóc cây trước khi đưa vào trồng tại các không gian công cộng.

Đại diện Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn hướng dẫn giới thiệu về đặc điểm sinh trưởng của cây hoa Anh đào Nhật Bản.

Thông qua chuyến học tập, phường Pleiku có thêm cơ sở thực tiễn để triển khai kế hoạch tiếp nhận và trồng hoa anh đào Nhật Bản trên địa bàn trong thời gian tới. Đây là hoạt động nằm trong chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp nhận cây hoa anh đào Nhật Bản năm 2026. Hiện còn 892 cây do Hội Hữu nghị Nhật - Việt trao tặng đang được Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn chăm sóc, thuần dưỡng tại Vườn ươm Vĩnh Sơn.

Đoàn công tác tham quan thực tế tại vườn ươm.

Dự kiến, phường Pleiku sẽ đề xuất hỗ trợ 320 cây hoa anh đào từ nguồn này để trồng tại khu vực suối Hội Phú và một số tuyến đường trên địa bàn. Việc này góp phần xây dựng Pleiku trở thành “điểm đến xanh”, tạo cảnh quan sinh thái hài hòa và nâng cao chất lượng không gian đô thị.