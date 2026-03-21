Phường Pleiku học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa anh đào Nhật Bản

(GLO)- Ngày 20-3, UBND phường Pleiku đã tổ chức đoàn công tác đến tham quan, học tập kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây hoa anh đào Nhật Bản tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn (xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai).

Tham gia đoàn có lãnh đạo UBND phường, đại diện các cơ quan chuyên môn cùng Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường.

Tại buổi làm việc, đoàn được đơn vị hướng dẫn giới thiệu chi tiết về đặc điểm sinh trưởng của cây hoa anh đào Nhật Bản; quy trình ươm giống, chăm sóc, thuần dưỡng; cũng như các kỹ thuật trồng, cắt tỉa và phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, đoàn còn trực tiếp tham quan khu vực vườn ươm để tìm hiểu thực tế quy trình chăm sóc cây trước khi đưa vào trồng tại các không gian công cộng.

Đại diện Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn hướng dẫn giới thiệu về đặc điểm sinh trưởng của cây hoa Anh đào Nhật Bản.

Thông qua chuyến học tập, phường Pleiku có thêm cơ sở thực tiễn để triển khai kế hoạch tiếp nhận và trồng hoa anh đào Nhật Bản trên địa bàn trong thời gian tới. Đây là hoạt động nằm trong chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp nhận cây hoa anh đào Nhật Bản năm 2026. Hiện còn 892 cây do Hội Hữu nghị Nhật - Việt trao tặng đang được Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn chăm sóc, thuần dưỡng tại Vườn ươm Vĩnh Sơn.

Đoàn công tác tham quan thực tế tại vườn ươm.

Dự kiến, phường Pleiku sẽ đề xuất hỗ trợ 320 cây hoa anh đào từ nguồn này để trồng tại khu vực suối Hội Phú và một số tuyến đường trên địa bàn. Việc này góp phần xây dựng Pleiku trở thành “điểm đến xanh”, tạo cảnh quan sinh thái hài hòa và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Những đóa hoa kiên cường

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

