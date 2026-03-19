Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

(GLO)- Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

Ngoài mục tiêu trên, nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong sơ sinh và cải thiện các chỉ số về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tỉnh Gia Lai đặt ra các mục tiêu liên quan gồm: Đạt 98% phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén; đạt 85% phụ nữ đẻ được khám thai từ 04 lần/03 thời kỳ trở lên; đạt tối thiểu 50% trường hợp phụ nữ sinh con tại nhà được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản hỗ trợ.

z7632568538010-0e191c7ce0366d14e9a3d90ecf7c084f.jpg
Cô đỡ thôn bản H’nhach (xã Lơ Pang) đỡ đẻ cho một ca sinh con tại nhà. Ảnh: Như Nguyện

Năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 2.075 trường hợp phụ nữ sinh con tại nhà, chiếm 5% trên tổng số 41.157 phụ nữ đẻ; trong đó, tình trạng này tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây tỉnh. Đáng lưu ý, có 80,2% trường hợp sinh con tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ, chủ yếu xảy ra tại một số xã như Đaksơmei, H’Ra, Al Bá, Lơ Pang.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tập quán, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế về nhận thức, điều kiện kinh tế còn khó khăn và hệ thống giao thông chưa thuận lợi.

Cô đỡ thôn, bản chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Gia Lai: Cô đỡ thôn, bản chung tay vì sức khỏe cộng đồng

(GLO) - Tại địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, một bộ phận người dân tộc thiểu số vẫn còn tập quán sinh con tại nhà do ngại đến cơ sở y tế. Vậy nên, việc duy trì mạng lưới cô đỡ thôn, bản có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Đời sống

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Đời sống

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

Xã hội

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Từ thiện

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

Những đóa hoa kiên cường

Đời sống

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

