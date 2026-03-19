Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

(GLO)- Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

Ngoài mục tiêu trên, nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong sơ sinh và cải thiện các chỉ số về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tỉnh Gia Lai đặt ra các mục tiêu liên quan gồm: Đạt 98% phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén; đạt 85% phụ nữ đẻ được khám thai từ 04 lần/03 thời kỳ trở lên; đạt tối thiểu 50% trường hợp phụ nữ sinh con tại nhà được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản hỗ trợ.

Cô đỡ thôn bản H’nhach (xã Lơ Pang) đỡ đẻ cho một ca sinh con tại nhà. Ảnh: Như Nguyện

Năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 2.075 trường hợp phụ nữ sinh con tại nhà, chiếm 5% trên tổng số 41.157 phụ nữ đẻ; trong đó, tình trạng này tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây tỉnh. Đáng lưu ý, có 80,2% trường hợp sinh con tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ, chủ yếu xảy ra tại một số xã như Đaksơmei, H’Ra, Al Bá, Lơ Pang.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tập quán, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế về nhận thức, điều kiện kinh tế còn khó khăn và hệ thống giao thông chưa thuận lợi.