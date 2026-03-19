Gia Lai: 7 cá nhân, 1 tập thể đạt giải cuộc thi vẽ tranh về sử dụng nước an toàn, hiệu quả

(GLO)- Sáng 19-3, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả”.

Đây là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và ý tưởng sáng tạo của các em học sinh (từ 6 đến 15 tuổi) trên phạm vi toàn quốc, đồng thời góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ nguồn tài nguyên quý cho các thế hệ tương lai.

Các em học sinh ngắm các tác phẩm đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn

Sau hơn 2 tháng phát động (từ tháng 10 đến tháng 12-2025), Ban tổ chức đã nhận được hơn 60.000 tác phẩm dự thi của khoảng 300 trường tiểu học và THCS trên cả nước. Qua từng nét vẽ hồn nhiên, trí tưởng tượng phong phú, các em học sinh đã gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm và chia sẻ nguồn nước sạch với cộng đồng.

Về giải cá nhân, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 100 giải triển vọng. Cùng với đó, giải tập thể có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích và 30 giải dành cho các trường có số lượng bài dự thi nhiều, chất lượng.

Tham gia cuộc thi, Gia Lai có 2 học sinh đạt giải khuyến khích gồm: Dương Kim Thiên An (lớp 2/4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) và Rơ Mah Tuấn (lớp 5/1 Trường Tiểu học Lê Lai, phường An Phú).

Em Rmah Tuấn (thứ 2 từ phải sang), học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Lê Lai (phường An Phú) tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, có 5 học sinh khác đạt giải triển vọng gồm: Lương Vĩnh Khôi, lớp 2/3 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Diên Hồng); Y Phước, lớp 3/1 Trường Tiểu học Anh hùng Núp (phường An Phú); Phùng Thục Uyên, lớp 5A Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn); Lê Hoàng Bảo, lớp 6A7 Trường TH, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku); Đỗ Thị Kim Trân, lớp 8A4 Trường THCS Bình Dương (phường Quy Nhơn).

Về giải tập thể, Trường TH và THCS Lê Văn Tám (phường Ayun Pa) đạt giải trường có số lượng bài dự thi nhiều, chất lượng.