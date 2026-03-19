Gia Lai: 7 cá nhân, 1 tập thể đạt giải cuộc thi vẽ tranh về sử dụng nước an toàn, hiệu quả

LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-3, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả”. 

Đây là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và ý tưởng sáng tạo của các em học sinh (từ 6 đến 15 tuổi) trên phạm vi toàn quốc, đồng thời góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ nguồn tài nguyên quý cho các thế hệ tương lai.

1614-1601-9d4aa515bdb333ed6aa2-141532-200jpg.jpg
Các em học sinh ngắm các tác phẩm đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn

Sau hơn 2 tháng phát động (từ tháng 10 đến tháng 12-2025), Ban tổ chức đã nhận được hơn 60.000 tác phẩm dự thi của khoảng 300 trường tiểu học và THCS trên cả nước. Qua từng nét vẽ hồn nhiên, trí tưởng tượng phong phú, các em học sinh đã gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm và chia sẻ nguồn nước sạch với cộng đồng.

Về giải cá nhân, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 100 giải triển vọng. Cùng với đó, giải tập thể có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích và 30 giải dành cho các trường có số lượng bài dự thi nhiều, chất lượng.

Tham gia cuộc thi, Gia Lai có 2 học sinh đạt giải khuyến khích gồm: Dương Kim Thiên An (lớp 2/4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) và Rơ Mah Tuấn (lớp 5/1 Trường Tiểu học Lê Lai, phường An Phú).

9c3461e08f4601185857.jpg
Em Rmah Tuấn (thứ 2 từ phải sang), học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Lê Lai (phường An Phú) tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, có 5 học sinh khác đạt giải triển vọng gồm: Lương Vĩnh Khôi, lớp 2/3 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Diên Hồng); Y Phước, lớp 3/1 Trường Tiểu học Anh hùng Núp (phường An Phú); Phùng Thục Uyên, lớp 5A Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn); Lê Hoàng Bảo, lớp 6A7 Trường TH, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku); Đỗ Thị Kim Trân, lớp 8A4 Trường THCS Bình Dương (phường Quy Nhơn).

Về giải tập thể, Trường TH và THCS Lê Văn Tám (phường Ayun Pa) đạt giải trường có số lượng bài dự thi nhiều, chất lượng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước - giai đoạn 1 - lưu vực sông Kôn vừa được UBND tỉnh và Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin Meuse ký kết thỏa thuận thực hiện, nhằm quản lý và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước, góp phần giải quyết các thách thức như hạn hán, ngập lụt.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

Những đóa hoa kiên cường

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

null