Bồ Đào Nha: Tội phạm khét tiếng người Italy bị bắt giữ sau hơn 20 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 7/3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đập tan kế hoạch tấn công nhằm vào một giáo đường Do Thái tại thủ đô Moscow, do một nhóm thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng lập ra.