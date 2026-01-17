Thái Lan đình chỉ 13 dự án sau sự cố sập cần cẩu liên tiếp

(GLO)- Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan tạm dừng 13 dự án và xem xét đưa doanh nghiệp vi phạm vào “danh sách đen” sau hai vụ tai nạn sập cần cẩu nghiêm trọng liên quan cùng một nhà thầu.

Hiện trường vụ sập cần cẩu trên đường Rama II. Ảnh: Bangkok Post

Theo đó, ngày 14-1, vụ tai nạn sập cần cẩu nghiêm trọng xảy ra tại đoạn đường sắt ở Ban Thanon Kod, huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 230 km về phía Đông Bắc khiến tàu trật bánh và gây hỏa hoạn lớn, làm ít nhất 32 người thiệt mạng. Vụ tai nạn nghiêm trọng tương tự lại xảy ra ngay hôm sau (15-1), 1 cần cẩu tại công trường xây dựng đường cao tốc Rama II ở tỉnh Samut Sakhon, vùng ven Bangkok (Thái Lan) bất ngờ đổ sập, khiến 2 người thiệt mạng.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn đã lên tiếng về những sai sót nghiêm trọng về an toàn liên quan đến các vụ tai nạn sập cần cẩu gây thương vong ở Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, và tại công trường xây dựng đường cao tốc trên cao M82 ở tỉnh Samut Sakhon vừa qua.

Ông Phiphat lưu ý rằng cả 2 vụ tai nạn đều liên quan đến cùng một nhà thầu là Công ty Phát triển Italy-Thái Lan (ITD), cho thấy các sự cố này có thể không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Phó Thủ tướng Phiphat cho biết đã ra lệnh tạm dừng ngay lập tức 13 dự án đang triển khai do nhà thầu IDT chịu trách nhiệm quản lý và đang thúc đẩy việc chấm dứt hợp đồng và đưa nhà thầu này vào “danh sách đen”.

Đồng thời, Thái Lan cũng thành lập 2-3 ủy ban chuyên trách để điều tra các sự cố riêng biệt. Một báo cáo tìm hiểu sự thật dự kiến sẽ được công bố trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, các dự án bị tạm dừng sẽ chỉ được nối lại sau khi được Bộ Giao thông Vận tải xác nhận "an toàn tuyệt đối".

Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Cục Kiểm toán Nhà nước để tiến hành thủ tục pháp lý chấm dứt hợp đồng và đưa công ty ITD vào “danh sách đen”-theo Phó Thủ tướng Thái Lan Phiphat.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập cần cẩu xuống đoàn tàu chở khách ở huyện Sikhio, Thái Lan ngày 14-1-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, ông làm rõ rằng việc này sẽ được đánh giá trên cơ sở từng dự án cụ thể chứ không phải là lệnh cấm toàn diện đối với tất cả các công việc không liên quan. Ông cũng dự định triệu tập các giám đốc điều hành từ ITD để thảo luận các vấn đề an toàn tái diễn trong 2 năm qua.

Với tư cách Bộ trưởng Giao thông Vận tải, ông Phiphat tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Nation TV rằng ông không thể trốn tránh trách nhiệm.

Khi được hỏi liệu “trách nhiệm giải trình” có nghĩa là từ chức chính trị hay không, ông Phiphat làm rõ rằng nếu các cuộc điều tra cho thấy lỗi ở phía các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải, ông hoàn toàn sẵn sàng chịu trách nhiệm chính trị là từ chức.

Tuy nhiên, nếu lỗi hoàn toàn thuộc về các nhà thầu hoặc người giám sát, pháp luật sẽ được thực thi nghiêm khắc.