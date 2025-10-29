Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm gần đây

NHÃ UYÊN

(GLO)- Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá đường hiện giảm mạnh, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Cụ thể, giá đường thô 11 giảm hơn 3,4%, còn 318,7 USD/tấn. Giá đường trắng cũng giảm hơn 2,1%, xuống còn 422 USD/tấn.

MXV cho biết, áp lực dư cung là nguyên nhân chính khiến thị trường đường thế giới suy yếu. Dù chu kỳ đường toàn cầu niên vụ 2025-2026 mới bắt đầu chưa đầy 1 tháng nhưng tín hiệu dư thừa nguồn cung đã hiện rõ. Theo số liệu tổng hợp, thặng dư đường toàn cầu niên vụ 2025-2026 dự kiến đạt 3,73 triệu tấn, tăng 40,2% so với mức 2,66 triệu tấn của khảo sát trước đó vào tháng 5.

gia-duong-roi-xuong-muc-thap-nhat-trong-4-nam-gan-day.jpg
Thu hoạch mía. Ảnh: Mộc Trà

Một số doanh nghiệp lớn trong ngành như Czarnikow, thậm chí còn đưa ra dự báo ở mức 7,4 triệu tấn, nhiều hơn 1,2 triệu tấn so với ước tính hồi tháng 8. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là niên vụ dư cung lớn nhất kể từ năm 2017-2018.

Về sản xuất, Brazil-nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới-tiếp tục duy trì ổn định nguồn cung niên vụ 2025-2026. Báo cáo mới nhất của UNICA cho biết, tỷ lệ đường chiếm trung bình 53% lượng mía ép trong năm nay, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thị trường trong nước, giá đường ghi nhận mức tăng nhẹ vào cuối tuần trước nhưng giao dịch vẫn chưa thực sự sôi động. Các nhà máy tiếp tục chào bán nguồn hàng đa dạng, chủ động giảm giá nhằm giải phóng tồn kho. Mặt bằng giá nhà máy vẫn duy trì xu hướng giảm so với kỳ trước, dao động trong khoảng 16.850-17.600 đồng/kg.

(GLO)- Sáng 3-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã trao quyết định chấp thuận chủ điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án mở rộng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 25.000 tấn mía/ngày của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi.

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

Kinh tế

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

