Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm gần đây

(GLO)- Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá đường hiện giảm mạnh, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Cụ thể, giá đường thô 11 giảm hơn 3,4%, còn 318,7 USD/tấn. Giá đường trắng cũng giảm hơn 2,1%, xuống còn 422 USD/tấn.

MXV cho biết, áp lực dư cung là nguyên nhân chính khiến thị trường đường thế giới suy yếu. Dù chu kỳ đường toàn cầu niên vụ 2025-2026 mới bắt đầu chưa đầy 1 tháng nhưng tín hiệu dư thừa nguồn cung đã hiện rõ. Theo số liệu tổng hợp, thặng dư đường toàn cầu niên vụ 2025-2026 dự kiến đạt 3,73 triệu tấn, tăng 40,2% so với mức 2,66 triệu tấn của khảo sát trước đó vào tháng 5.

Thu hoạch mía. Ảnh: Mộc Trà

Một số doanh nghiệp lớn trong ngành như Czarnikow, thậm chí còn đưa ra dự báo ở mức 7,4 triệu tấn, nhiều hơn 1,2 triệu tấn so với ước tính hồi tháng 8. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là niên vụ dư cung lớn nhất kể từ năm 2017-2018.

Về sản xuất, Brazil-nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới-tiếp tục duy trì ổn định nguồn cung niên vụ 2025-2026. Báo cáo mới nhất của UNICA cho biết, tỷ lệ đường chiếm trung bình 53% lượng mía ép trong năm nay, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thị trường trong nước, giá đường ghi nhận mức tăng nhẹ vào cuối tuần trước nhưng giao dịch vẫn chưa thực sự sôi động. Các nhà máy tiếp tục chào bán nguồn hàng đa dạng, chủ động giảm giá nhằm giải phóng tồn kho. Mặt bằng giá nhà máy vẫn duy trì xu hướng giảm so với kỳ trước, dao động trong khoảng 16.850-17.600 đồng/kg.