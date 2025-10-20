Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

AgriS Gia Lai sẽ triển khai vụ ép mía sớm hơn những năm trước

NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Phú Thiện, Ia Pa và Phú Túc (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị khách hàng niên vụ 2025-2026.

Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Cao Anh Đương-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường Việt Nam; lãnh đạo các xã trong vùng nguyên liệu và gần 1.000 hộ trồng mía gắn bó với Công ty từ nhiều năm nay.

Tại hội nghị, đại diện Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai (AgriS Gia Lai) cho biết: Vụ ép 2024-2025, năng suất mía bình quân trong vùng nguyên liệu của Công ty đạt 75 tấn/ha, sản lượng mía đạt trên 1,1 triệu tấn, cao hơn so với vụ ép 2023-2024.

Hội nghị đã biểu dương các hộ trồng mía có nhiều sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình canh tác mía đạt năng suất, chất lượng cao trong niên vụ 2024-2025.

cay-mia-dang-tim-lai-vi-the-cay-trong-chu-luc-khu-vuc-dong-nam-tinh.jpg
Nông dân trong vùng nguyên liệu mía của AgriS Gia Lai thu hoạch mía.
﻿Ảnh: N.D

Một trong những hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo người trồng mía là hội thi Hoa hậu mía đường. Theo đó, bà con nông dân lựa chọn những cây mía đẹp mang đến hội thi để chia sẻ kinh nghiệm canh tác đạt hiệu quả, có thể ứng dụng rộng rãi phát triển cây mía theo hướng bền vững.

Hiện nay, vùng nguyên liệu của AgriS Gia Lai lên đến 19.000 ha, phân bố tại 16 xã, phường. Nhờ thời tiết thuận lợi, cây mía sinh trưởng phát triển tốt. Dự kiến năng suất mía bình quân năm nay đạt 78 tấn/ ha, tăng 3 tấn/ha so với vụ ép 2024-2025; sản lượng mía dự kiến ước đạt trên 1,4 triệu tấn, đáp ứng công suất hoạt động 8.000 tấn/ngày.

Để đảm bảo kế hoạch thu mua toàn bộ diện tích mía trong vùng nguyên liệu, AgriS Gia Lai dự kiến sẽ triển khai vụ ép sớm hơn những năm trước.

Tại hội nghị, đại diện AgriS Gia Lai đã giải đáp những thắc mắc của người trồng mía nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa 2 bên. Đặc biệt, trong bối cảnh giá đường trên thị trường đang có xu hướng giảm, AgriS Gia Lai cam kết thu mua mía theo giá bảo hiểm thấp nhất 1 triệu đồng/tấn mía 10CCS từ vụ ép này đến niên vụ 2027-2028.

ong-cao-anh-duong-vien-truong-vien-nghien-cuu-mia-duong-viet-nam-va-ba-vu-thi-lan-chu-tich-kiem-giam-doc-agris-gia-lai-trao-giai-hoa-hau-mia-duong-cho-nong-dan-xa-ia-hru.jpg
Trao các danh hiệu tại hội thi Hoa hậu mía đường. Ảnh: N.D
